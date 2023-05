Σκότωσε την καρκινοπαθή γυναίκα του: «Με ικέτευε να την βοηθήσω»

Ένας Βρετανός συνταξιούχος, που κατηγορείται για τη δολοφονία της άρρωστης συζύγου του, είπε σε δικαστήριο της Κύπρου ότι τον εκλιπαρούσε να την βοηθήσει να βάλει τέλος στη ζωή της. Η Τζάνις Χάντερ, η οποία ήταν 74 ετών και έπασχε από καρκίνο, πέθανε τον Δεκέμβριο του 2021 στο σπίτι της κοντά στην Πάφο. Οι δικηγόροι του 75χρονου συζύγου της, Ντέιβιντ, συνταξιούχου ανθρακωρύχου από το Νορθάμπερλαντ, λένε ότι ο θάνατός της ήταν υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Ο ίδιος έχει παραδεχτεί ότι σκότωσε τη σύζυγό του. Η 74χρονη είχε έναν σπάνιο καρκίνο του αίματος, αλλά ίσως να μην είχε λευχαιμία σε τελικό στάδιο, σύμφωνα με παλαιότερη δίκη. Καταθέτοντας νέα στοιχεία – μερικές φορές με δάκρυα στα μάτια – ο σύζυγός της είπε ότι του ζήτησε επανειλημμένα βοήθεια για να τερματίσει τον πόνο της, αλλά ότι «απλά δεν μπορούσε να το κάνει», προσθέτοντας ότι «μετάνιωσε» για αυτό που «έπρεπε να κάνει». Όπως εξήγησε στο δικαστήριο, αφού η σύζυγός του, του είπε ότι είχε «βαρεθεί να ζει», ανέλαβε απρόθυμα δράση.

David Hunter, 75, tells court his sweetheart was reduced to wearing nappies

Retired miner from Northumberland smothered his wife in 2021

He tells court she was crying out in agony 24 hours a day pic.twitter.com/GgR1X5oxrg

— News News News (@NewsNew97351204) May 15, 2023