Χάγη – Νετανιάχου: Στα δύο η Ευρώπη για το ένταλμα σύλληψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού

Διχάζει την διεθνή κοινότητα η απόφαση του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) να ζητήσει την έκδοση εντάλματος σύλληψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μαζί με ηγέτες της Χαμάς, με κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα. Ενώ ισραηλινοί πολιτικοί όλων των αποχρώσεων αποδοκίμασαν έντονα το αίτημα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού και του υπουργού Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ, οι αντιδράσεις της ευρωπαϊκής και της διεθνούς διπλωματίας φανερώνουν σοβαρή διχογνωμία.

Ο εισαγγελέας του ΔΠΔ Καρίμ Χαν κατέθεσε τη Δευτέρα (20/05) συγκεκριμένα αίτημα για τη σύλληψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού και του ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ, καθώς και του διοικητή της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς και του υπουργού Άμυνας του Ισραήλ μεταξύ άλλων, επικαλούμενος κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν στο Ισραήλ και στο κράτος της Παλαιστίνης, γράφει το Politico.

🚨🇮🇱 BREAKING: The International Criminal Court’s prosecutor asks for ARREST WARRANTS against Israel’s PM NETANYAHU and Defense Minister GALLANT. pic.twitter.com/UZLoKSWsPg

— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) May 20, 2024