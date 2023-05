Όλγα Κοτλιδά – My Style Rocks: Η ιστορία της λύγισε κριτές και διαγωνιζόμενες

Δάκρυα και συγκίνηση έφερε σε κριτική επιτροπή και παίκτριες η ιστορία της Όλγας Κοτλίδα στο My Style Rocks της Δευτέρας. Στο θέμα Eurovision διαγωνίστηκαν και σήμερα οι παίκτριες του My Style Rocks, παρουσιάζοντας στους κριτές looks από τον φαντασμαγορικό διαγωνισμό τραγουδιού. Η Όλγα παρουσιάστηκε μπροστά στους κριτές, ωστόσο δεν κατάφερε να τους εντυπωσιάσει, με την ίδια να λυγίζει ακούγοντας τα αρνητικά τους σχόλια.

«Εγώ καμιά φορά στενοχωριέμαι παραπάνω, γιατί εδώ βγαίνει μπροστά η δουλειά μου», είπε η Όλγα με δάκρυα στα μάτια. Ο Δημήτρης Σκουλός έσπευσε να την αγκαλιάσει και να την παρηγορήσει, συμβουλεύοντάς τη να είναι πιο δυνατή και ανθεκτική απέναντι στην αρνητική κριτική, διότι ο χώρος της μόδας είναι σκληρός και γεμάτος απογοητεύσεις. «Ξέρετε πόσο καιρό είμαι στην Αθήνα; Είμαι έναν χρόνο. Κάνω αυτή τη δουλειά ως freelancer έναν χρόνο μόνη μου. Και ξέρετε πώς κατέβηκα; Με μία βαλίτσα» απάντησε η Όλγα, κλαίγοντας, στην αγκαλιά του Δημήτρη Σκουλού, συγκινώντας την Κατερίνα Καραβάτου όσο και τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες του My Style Rocks.