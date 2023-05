Τουρκία εκλογές 2023: Ψήφισε και ο πιο ψηλός άντρας του κόσμου

Ακόμα και ο ψηλότερος άντρας ψήφισε στις τουρκικές εκλογές. Ο Σουλτάν Κοσέν, 41 ετών, ψήφισε την Κυριακή στην επαρχία του Μαρντίν στην πόλη Ντερίκ.

Σε δήλωση του στα τοπικά μέσα, ευχήθηκε τα καλύτερα για την χώρα του, «ινσάλλαχ» δηλαδή, «Θεού θέλοντος».

The world's highest voters voted in Turkey Sultan Kösen, (2 meters 51 centimeters) and Rumeis Gelgi (2 meters 15 centimeters) voted for the candidate for the presidency of Turkey. pic.twitter.com/3qsUim7i0t

— Animal World (@dragon_of_time_) May 14, 2023