Eurovision 2023 Loreen: Νικήτρια του διαγωνισμού η Σουηδία

H Loreen επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και έτσι η Σουηδία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια της Eurovision 2023 με το τραγούδι «Tattoo». Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Φινλανδία με το «Cha Cha Cha» του Käärijä, ενώ την τριάδα έκλεισε το Ισραήλ με το «Unicorn» και την εντυπωσιακή Noa Kirel. Η Κύπρος με τον Andrew Lambrou και το τραγούδι «Break a Broken Heart» τερμάτισε στη 12η θέση. Το 12άρι της ελληνικής κριτικής επιτροπής δόθηκε στο Βέλγιο και το τραγούδι «Because of You». Υπενθυμίζεται, ότι η Loreen χάρισε ξανά τη νίκη στη Σουηδία το 2012, με το «Euphoria».

Δείτε την εμφάνιση της Loreeen στον μεγάλο τελικό της Eurovision που χάρισε τη νίκη στη Σουηδία:

https://www.youtube.com/watch?v=BE2Fj0W4jP4&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.iefimerida.gr%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title

Η τελική κατάταξη των χωρών στη Eurovision 2023:

Σουηδία: Loreen – Tattoo

Φινλανδία: Käärijä – Cha Cha Cha

Ισραήλ: Noa Kirel – Unicorn

Ιταλία: Marco Mengoni – Due vite

Νορβηγία: Alessandra – Queen of Kings

Ουκρανία: Tvorchi – Heart of Steel

Βέλγιο: Gustaph – Because of You

Εσθονία: Alika – Bridges

Αυστραλία: Voyager – Promise

Τσεχία: Vesna – My Sister’s Crown

Λιθουανία: Monika Linkytė – Stay

Κύπρος: Andrew Lambrou – Break a Broken Heart

Κροατία: Let 3 – Mama ŠČ!

Αρμενία: Brunette – Future Lover

Αυστρία: Teya & Salena – Who the Hell is Edgar?

Γαλλία La Zarra – Évidemment

Ισπανία: Blanca Paloma – Eaea

Μολδαβία: Pasha Parfeni – Soarele şi Luna

Πολωνία: Blanka – Solo

Ελβετία: Remo Forrer – Watergun

Σλοβενία: Joker Out – Carpe Diem

Αλβανία: Albina & Familja Kelmendi – Duje

Πορτογαλία: Mimicat – Ai Coração

Σερβία: Luke Black – Samo Mi Se Spava

Ηνωμένο Βασίλειο: Mae Muller – I Wrote A Song

Γερμανία: Lord Of The Lost – Blood & Glitter

Η Loreen είναι πλέον η δεύτερη τραγουδίστρια μετά τον Τζόνι Λόγκαν που κερδίζει δύο Eurovision

Αξιοσημείωτο όμως είναι και το γεγονός, πως όχι μόνο η τραγουδίστρια έφερε τη νίκη στη Σουηδία για δεύτερη φορά, αλλά είναι και η μοναδική καλλιτέχνιδα μετά τον Τζον Λόγκαν, που το καταφέρνει στην ιστορία του διαγωνισμού.

Αυτή είναι η έβδομη νίκη στη σειρά για τη Σουηδία μετά τις χρονιές 1974, 1984, 1991, 1991, 2012 και 2015. Η Σουηδία πλέον μοιράζεται τον τίτλο της «βασίλισσας της Eurovision» μαζί με την Ιρλανδία αφού έχουν αμφότερες από επτά νίκες – τις περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Επιπλέον, καταρρίπτεται και ο τίτλος του Λόγκαν ως μοναδικό καλλιτέχνη με δύο βραβεία (1980 και 1987), αφού πλέον και η Loreen έχει στη κατοχή της δύο βραβεία (2012 και 2023).

Το «Euphoria» του 2012

Η Loreen παρουσίασε μια συναρπαστική ερμηνεία του τραγουδιού το 2012, το οποίο κέρδισε τον διαγωνισμό εκείνης της χρονιάς. Το «Euphoria» είναι ένα ηλεκτρονικό dance-pop τραγούδι με δυνατούς στίχους. Το κομμάτι γράφτηκε από τους Thomas G:son και Peter Boström και έχει ένα δυνατό ρεφρέν που βρήκε ανταπόκριση στο κοινό. Τα συναισθηματικά και δυναμικά φωνητικά της Loreen, σε συνδυασμό με την πιασάρικη μελωδία και την ενεργητική παραγωγή του τραγουδιού, το έκαναν να ξεχωρίσει στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Μετά τη νίκη του στη Eurovision, το τραγούδι σημείωσε εμπορική επιτυχία σε όλη την Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου. Κατέκτησε την κορυφή των charts σε αρκετές χώρες και έλαβε ευρεία αναγνώριση τόσο από τους κριτικούς όσο και από τους μουσικόφιλους. Η δημοτικότητα του τραγουδιού βοήθησε τη Loreen να αποκτήσει διεθνή φήμη και έκτοτε συνέχισε τη μουσική της καριέρα με επόμενες κυκλοφορίες.