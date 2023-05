Ρωσία: Συντριβή ελικοπτέρου στην περιοχή του Μπριάνσκ – Δείτε βίντεο

Ελικόπτερο συνετρίβη στην περιοχή του Μπριάνσκ, στην Ρωσία, κοντά στην μεθόριο με την Ουκρανία, μετέδωσε το πρακτορείο TASS.

Σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο, ο κινητήρας του ελικοπτέρου ανεφλέγη πριν από την συντριβή.

— Fella Ian – RUSSOPHOBIC (@Ian04203236) May 13, 2023

Russian Helicopter, Shot down in Russia 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/FWolTwMwnr

SECOND Russian helicopter is down pic.twitter.com/MjaT2zRxS3

— Mykhaïlo Golub (@golub) May 13, 2023