Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης: Το ξέσπασμα Γκουαρδιόλα

Η Μάντσεστερ Σίτι παίζει την Τετάρτη στην έδρα της το παιχνίδι της χρονιάς κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης έχοντας αυξημένες ελπίδες να βρεθεί στον τελικό του Champions League. Όπως ήταν φυσικό η Σίτι ήθελε να παίξει στο πρωτάθλημα το Σάββατο (13/5) αλλά η Eurovision χάλασε τα σχέδια της. Οι Πολίτες παίζουν αυτή την αγωνιστική με την Έβερτον στο Λίβερπουλ, δηλαδή στην πόλη που φιλοξενεί την Eurovision. Η αστυνομία της πόλης δεν είχε δυνάμεις για να υποστηρίζει τον μουσικό διαγωνισμό αλλά και το παιχνίδι της Έβερτον με την Σίτι και έτσι η Premier League αποφάσισε ο αγώνας να διεξαχθεί την Κυριακή στις 16:00. Η Σίτι θα έχει μια ημέρα λιγότερη για να προετοιμαστεί για το ματς με την Ρεάλ και δεν μπορεί να αγνοήσει τον αγώνα με την Έβερτον αφού θέλει να κερδίσει και να παραμείνει στην κορυφή.

«Δεν θέλω να με αποπροσανατολίσει η Ρεάλ επειδή έχουμε χρόνο -όχι πολύ χρόνο επειδή παίζουμε την Κυριακή, σας ευχαριστώ πολύ- όμως το ματς στο Γκούντισον Παρκ είναι προτεραιότητα. Είμαι σίγουρος πως η La Liga και η Premier League θέλουν να βοηθούν τις ομάδες, δεν νομίζω ότι θέλουν να μας κάνουν να αισθανθούμε άβολα. Είναι το πρόγραμμα με αυτό τον αριθμό των αγώνων που αποτελεί πρόβλημα. Δεν μπορούσαμε να παίξουμε το Σάββατο εξαιτίας της Eurovision στο Λίβερπουλ και δεν έχουμε αρκετή αστυνομική δύναμη για να φιλοξενηθούν δύο γεγονότα ταυτόχρονα. Θα προτιμούσα να έχουμε περισσότερο χρόνο για να προετοιμαστούμε, όμως έτσι είναι η κατάσταση. Δεν είναι όπως στην Γαλλία ή στην Γερμανία όπου οι ομάδες τους που παίζουν στην Ευρώπη, αγωνίζονται Παρασκευή. Εδώ, η Premier League είναι πιο σημαντικό και το πρόγραμμα είναι πρόγραμμα».

