Κατέρρευσε πεζογέφυρα στην Φινλανδία

Μία ομάδα μαθητών τραυματίστηκε κατά την κατάρρευση πεζογέφυρας στην πόλη Έσποου της Φινλανδίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του HUS, περίπου 27 άτομα έχουν πέσει από την πεζογέφυρα. Η υπηρεσία διάσωσης ειδοποιήθηκε για ένα μεγάλο ατύχημα κατάρρευσης στο Tapiola του Espoo γύρω στις εννέα και μισή το πρωί της Πέμπτης, όταν άνθρωποι έπεσαν από ύψος αρκετών μέτρων. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που έδωσε συνέντευξη στο MTV News, η γέφυρα που κατέρρευσε είναι μια πεζογέφυρα που κατασκευάστηκε σε εργοτάξιο και οδηγεί στο εμπορικό κέντρο Ainoa.

Σύμφωνα με το τμήμα διάσωσης, οι περισσότεροι τραυματίες είναι νέοι, κυρίως ανήλικοι. Το HUS αναφέρει ότι όσοι έπεσαν από τη γέφυρα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Σύμφωνα με πληροφορίες του yle.fi, 6 ασθενείς έχουν παραδοθεί στο Siltasairaila, 6 στο Jorvi Hospital, 3 στο Peijas Hospital και 9 στο Uuti Children’s Hospital. Ακόμη, ένα κέντρο ενημέρωσης ασθενών έχει ανοίξει στο HUS.

Κανένας από τους τραυματίες δεν έχει τραυματισμούς που απειλούν τη ζωή, αναφέρει το HUS. Σύμφωνα με το HUS, η πλειονότητα των τραυματισμών είναι κατάγματα άκρων. Τα νοσοκομεία είναι επαρκώς προετοιμασμένα για να περιθάλψουν τους ασθενείς που τραυματίστηκαν στο ατύχημα, αναφέρει η HUS.

