Ο δήμος Διονύσου διοργανώνει το «Συκάρειο Δρόμο» την Κυριακή 4/6, στη μνήμη του σπουδαίου ορειβάτη Αντώνη Συκάρη

Ο Δήμος Διονύσου τιμώντας τη μνήμη του δημότη και σπουδαίου Έλληνα ορειβάτη Αντώνη Συκάρη, διοργανώνει την Κυριακή 4 Ιουνίου 2023 στις 8 π.μ. τον «Συκάρειο Δρόμο» στην περιοχή του Κρυονερίου προς την Βαρυμπόμπη, στον περιβάλλοντα χώρο των πρώην ανακτόρων Τατοΐου. Θα πραγματοποιηθούν 2 δρομικοί αγώνες σε χωμάτινη διαδρομή με απόσταση 12 χλμ για όσους αγαπούν το τρέξιμο στο βουνό και 5 χλμ για όσους απλά θέλουν να περπατήσουν στη φύση. Η εκκίνηση και ο τερματισμός όλων των αγώνων θα πραγματοποιηθούν στο πύλη της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου. Για πληροφορίες σχετικά με τις δύο διαδρομές (χάρτες, όροι συμμετοχής, παροχές κ.τ.λ.) και δηλώσεις συμμετοχής επισκεφθείτε τη σελίδα: https://www.myrace.gr/event/5620/registrations.html

Χορηγοί εκδήλωσης: Alpi Self Storage (ενοικίαση αποθηκών) και FoodBag – the road to zero waste. Ο Αντώνης Συκάρης υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες ορειβάτες έχοντας κατακτήσει έξι από τις 14 κορυφές άνω των 8.000 μέτρων στον κόσμο. Το 2017 σκαρφάλωσε στο Έβερεστ, το 2018 στο Κανγκτσενγιούνγκα (8.586 μ.) και στο Μανασλού, το 2019 στο Λότσε (8.516 μ.), το 2021 στην Αναπούρνα (8.091 μ.) και το 2022 το Νταουλαγκίρι (8.167 μ).Απεβίωσε στις 12 Απριλίου 2022, καθώς βρισκόταν στα 7.400 μέτρακαι αφού λίγες ώρες πριν είχε κατακτήσει την κορυφή του Ντουαλαγκίρι. Ο αγώνας που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στον περιβάλλοντα χώρο των πρώην ανακτόρων Τατοΐου, θα κινηθεί στην αγαπημένη χωμάτινη διαδρομή του Αντώνη Συκάρη, όταν έκανε την προετοιμασία του πριν φύγει για τα βουνά των Ιμαλαΐων.