Τομ Χανκς: Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι πολλές φορές στα γυρίσματα γίνεται αγενής

Ο Τομ Χανκς, ο διάσημος ηθοποιός του Χόλιγουντ, έχει τη φήμη ότι είναι ευγενικός, επαγγελματίας και εύκολος στη συνεργασία στα κινηματογραφικά πλατό. Ωστόσο, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο BBC, ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ παραδέχτηκε ότι δεν είναι πάντα ο πιο καλός άνθρωπος στα γυρίσματα και μπορεί να γίνει αγενής μερικές φορές. Ο Χανκς προωθούσε το πρώτο του μυθιστόρημα, «The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece», το οποίο είναι εμπνευσμένο από τη δική του καριέρα στο Χόλιγουντ. Η ιστορία παρακολουθεί την παραγωγή μιας ταινίας μεγάλου προϋπολογισμού με υπερήρωες και ένας από τους χαρακτήρες είναι ένας εγωιστής ηθοποιός που διαταράσσει και καθυστερεί στα γυρίσματα.

Ο Χανκς είπε στη συνέντευξη ότι όλοι έχουν κακές μέρες και ακόμη και ο ίδιος έχει αγωνιστεί να διατηρήσει την ψυχραιμία και τον επαγγελματισμό του όταν η προσωπική του ζωή κατέρρεε. Πρόσθεσε δε, ότι προσπαθεί πάντα να είναι στην ώρα του, θεωρώντας την αργοπορία ως το κυριότερο αμάρτημα της εργασίας στο πλατό. «Δεν είναι όλοι στα καλύτερά τους κάθε μέρα σε ένα κινηματογραφικό πλατό. Έχω περάσει δύσκολες μέρες προσπαθώντας να είμαι επαγγελματίας όταν η ζωή μου έχει καταρρεύσει με περισσότερους από έναν τρόπους και η απαίτηση για μένα εκείνη την ημέρα είναι να είμαι αστείος, γοητευτικός και αγαπητός – και είναι ο τελευταίος τρόπος που αισθάνομαι» είπε ο ηθοποιός.

Ο 66χρονος ηθοποιός εξέφρασε επίσης τις απόψεις του για άλλα θέματα στη συνέντευξη. Στάθηκε στη συζήτηση σχετικά με το αν πρέπει να λογοκριθούν κλασικά βιβλία συγγραφέων όπως του Ρόαλντ Νταλ, για να γίνουν λιγότερο προσβλητικά με τα σύγχρονα πρότυπα. Ο Χανκς πιστεύει ότι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στις δικές τους ευαισθησίες και όχι να βασίζονται σε κάποιον άλλο που θα αποφασίσει τι μπορεί να τους προσβάλει ή όχι. Τέλος, ο Τομ Χανκς είπε τη γνώμη του για το ποιος θα έπρεπε να παίξει τον Τζέιμς Μποντ, προτείνοντας ότι ο Ίντρις Έλμπα θα ταίριαζε πολύ για τον ρόλο.

