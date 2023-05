Σάνα Μαρίν διαζύγιο: Χωρίζει η πρώην πρωθυπουργός της Φινλανδίας μετά από 19 χρόνια

Η πρώην πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Σάνα Μαρίν, ανακοίνωσε σήμερα ότι χωρίζει με τον σύζυγό της, Μάρκους Ραϊκόνεν, έπειτα από 19 χρόνια κοινής πορείας. Οι συνομήλικοι Μαρίν και Ραϊκόνεν (37 ετών) έχουν μία κόρη πέντε ετών, την Έμα Αμάλια Μαρόν, και παντρεύτηκαν πριν από σχεδόν τρία χρόνια, τον Αύγουστο του 2020. Όμως το ζευγάρι, που ήταν μαζί από τα 18 τους χρόνια, ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέθεσε αίτηση διαζυγίου.

«Υποβάλαμε από κοινού αίτηση διαζυγίου. Είμαστε ευγνώμονες για τα 19 χρόνια που ζήσαμε και για την αγαπημένη μας κόρη», έγραψε η Μαρίν στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, και πρόσθεσε: «Είμαστε ακόμα οι καλύτεροι φίλοι, κοντά ο ένας στον άλλον και αγαπημένοι γονείς. Στο εξής θα περνάμε χρόνο μαζί ως οικογένεια και ο ένας με τον άλλον. Ευχόμαστε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας. Δεν θα σχολιάσουμε κάτι παραπάνω».

Η Σάνα Μαρίν, η οποία παραιτήθηκε από την πρωθυπουργία της Φινλανδίας μετά την ήττα στις εκλογές του περασμένου μήνα, έχει εμπλακεί σε μια σειρά σκανδάλων για τα πάρτι της κατά τη διάρκεια της θητείας της. Τον Αύγουστο του περασμένου έτους, η τότε πρωθυπουργός βιντεοσκοπήθηκε να χορεύει με τον Φινλανδό τραγουδιστή Olavi Uusivirta, με τις φήμες να οργιάζουν ότι οι δυο τους έχουν κάτι παραπάνω από μια φιλική σχέση και την ίδια να αναγκάζεται να το διαψεύσει. Άλλο βίντεο, που διέρρευσε, έδειχνε τη Σάνα Μαρίν να χορεύει προκλητικά με τη Φινλανδή influencer, Sabina Särkkä.

