Στέψη βασιλιά Καρόλου: «Η μητέρα θα ήταν περήφανη» είπε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ

Συγκινητικός ήταν ο λόγος του πρίγκιπα Ουίλιαμ από τη σκηνή της συναυλίας, την επόμενη ημέρα της στέψης του βασιλιά Καρόλου, αναφέροντας πως η βασίλισσα Ελισάβετ θα ήταν «περήφανη μητέρα». Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ απέτισε φόρο τιμής στον πατέρα του και τα επιτεύγματα της ζωής του, «από την παθιασμένη εκστρατεία για το περιβάλλον» έως «την αλλαγή της ζωής ενός εκατομμυρίου νέων», δημιουργώντας τα Prince’s Trust Awards.

«Είμαστε όλοι τόσο περήφανοι για σένα» δήλωσε, ευχαριστώντας τα 20.000 άτομα που πήγαν στη συναυλία. «Θέλω να πω λίγα λόγια για τον πατέρα μου γιατί πιστεύω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο είναι τόσο σημαντικό. Όπως είπε η γιαγιά μου όταν στέφθηκε, η στέψη είναι μια δήλωση των ελπίδων μας για το μέλλον. Και ξέρω ότι είναι εκεί πάνω και μας παρακολουθεί με αγάπη. Θα ήταν μια περήφανη μητέρα» δήλωσε.

