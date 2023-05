Τροχαίο Τουρκία: Τρομακτικό δυστύχημα – Φορτηγό συγκρούστηκε με 11 οχήματα!

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 31 τραυματίστηκαν σε καραμπόλα οχημάτων που σημειώθηκε χθες Σάββατο στην επαρχία Χατάι της νότιας Τουρκίας. Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, ο οδηγός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα να εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να συγκρουστεί με εννέα αυτοκίνητα και δύο μικρά λεωφορεία. Το φορτηγό και ένα λεωφορείο τυλίχθηκαν στις φλόγες.

«Φωτιά εκδηλώθηκε σε ένα φορτηγό και ένα λεωφορείο. Δώδεκα συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 31 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις σοβαρά, σε καραμπόλα οχημάτων στην περιοχή Τοπμπογκαζί, κοντά στην Αντάκια (Αντιόχεια)», έγραψε ο Tούρκος υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά σε ανάρτησή του στο Twitter. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρα για τη διακομιδή τραυματιών σε νοσοκομεία.

BREAKING:Accident Multiple people dead, dozens injured after out-of-control truck crashes into multiple vehicles in Hatay, Turkey, local media reports pic.twitter.com/nsKHH35kJ2

— Truthseeker (@Xx17965797N) May 6, 2023