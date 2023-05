Τέξας – Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς: Τουλάχιστον 7 νεκροί, δείτε βίντεο

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωήΤέξας: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς – Τουλάχιστον 7 νεκροί, δείτε βίντεο τους στο Μπράουνσβιλ του Τέξας, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς σήμερα το πρωί. Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 8:30 π.μ. κοντά στο Ozanam Center στο Μπράουνσβιλ, όπως δήλωσε στο ABC News εκπρόσωπος του αστυνομικού τμήματος της περιοχής. Εκτός από τα άτομα που έχασαν τη ζωή τους, έξι άνθρωποι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την αστυνομία, κάποιοι με σοβαρά και άλλοι με ελαφριά τραύματα.

Σύμφωνα με τις αρχές, η αστυνομία έχει συλλάβει έναν ύποπτο. Ο οδηγός νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και βρίσκεται υπό 24ωρη φύλαξη, ανέφερε η αστυνομία. Γίνονται εξετάσεις για τον έλεγχο της χρήσης αλκοόλ και ναρκωτικών, δήλωσε η αστυνομία, χωρίς να γίνεται αναφορά στο πιθανό κίνητρο του οδηγού και αν ήταν σκόπιμο.

#BREAKING: 7 dead, 11 injured, after a vehicle ran over pedestrians at a bus stop outside a migrant facility in Brownsville, Texas. Migrants are the majority of the victims. pic.twitter.com/twTgLbszr2

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) May 7, 2023