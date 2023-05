Met Gala κατσαρίδα: Μια.. κακή στιγμή μέσα στην απέραντη λάμψη

Πέρα από τις λαμπερές παρουσίες, μια κατσαρίδα κατάφερε να κάνει viral την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί του Met Gala. Η πρώτη Δευτέρα του Μαΐου είναι αφιερωμένο στο Met Gala, με το φετινό θέμα να τιμά τον Karl Lagerfeld. Αν και οι περισσότεροι περίμεναν με ανυπομονησία την άφιξη των σταρ στο κόκκινο χαλί, ένας απρόσκλητος επισκέπτης κατάφερε να κλέψει λίγη από τη δόξα τους και. Ο λόγος για μια κατσαρίδα, ο χειρότερος εφιάλτης για πολλούς, η οποία έκανε την εμφάνισή της, με τους φωτογράφους και τους ρεπόρτερ να στρέφουν κατά πάνω της τα φλας, με τη στιγμή να γίνεται viral και να κάνει τον γύρο του διαδικτύου σε χρόνο dt.

Πολλά ήταν τα χιουμοριστικά σχόλια των χρηστών των social media για την εμφάνιση της κατσαρίδας στο κόκκινο χαλί του Met Gala. Ένας έγραψε: «Φαντάσου την κατσαρίδα να ήταν η πιο καλοντυμένη στο Met Gala», ενώ άλλος είπε «Πραγματικά, η κατσαρίδα που έκλεψε την παράσταση και “περπάτησε” στο κόκκινο χαλί του Met Gala είναι το πιο φανταστικό πράγμα που έχω δει σε ολόκληρη τη ζωή μου». Βέβαια, η κατσαρίδα μπορεί να «ρίσκαρε» να πάει ακάλεστη στο Met Gala, δεν είχε όμως αίσιο τέλος η περιπέτειά της, καθώς κάποιος την πάτησε, προκειμένου να μην προκαλέσει επιπλέον σύγχυση στους καλεσμένους.

Το Vanity Fair δημοσίευσε μια φωτογραφία της, γράφοντας «Με μεγάλη μας θλίψη σας ενημερώνουμε ότι η κατσαρίδα του #MetGala πατήθηκε #RIP».

It is with deep sadness that we must report the #MetGala cockroach was stepped on. #RIP pic.twitter.com/cqtmfFNaKV

— Variety (@Variety) May 2, 2023