SatanCon 2023: Σάλος στη Βοστώνη με το sold-out συνέδριο

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Βοστώνη το ετήσιο συνέδριο SatanCon που φέτος «γιορτάζει» τη 10η του επέτειο. Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το Σάββατο για να εκφράσουν την οργή τους απέναντι στο sold-out συνέδριο της οργάνωσης Satanic Temple, η οποία εδρεύει στο Σάλεμ. Κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Ο Σατανάς ΔΕΝ έχει δικαιώματα» και «Σας περιμένει η κόλαση», οι διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν για τη «βλάσφημη» εκδήλωση που έκανε πρεμιέρα την Παρασκευή με μια αλλόκοτη τελετή έναρξης. Αυτή, σύμφωνα με την Daily Mail, περιλάμβανε μεταξύ άλλων το σκίσιμο της βίβλου από μια ομιλήτρια και τελετές «αναίρεσης βάφτισης».

An Un-Baptism ceremony was held at The Little Black Chapel of Satanic Temple during the 10th anniversary SatanCon event in Boston this Friday pic.twitter.com/Kz4gnrJjNE — Angry TBJ (@beerburp23) April 29, 2023

Η οργάνωση που διοργανώνει το εν λόγω συνέδριο ισχυρίζεται ότι δεν λατρεύει τον Σατανά ως θεότητα, αλλά χρησιμοποιεί τη λογοτεχνική φιγούρα του Σατανά και τα σατανιστικά σύμβολα ως μέσο «απόρριψης της τυραννικής εξουσίας». Όπως αναφέρεται στο site του Satanic Temple, μεταξύ των στόχων της οργάνωσης περιλαμβάνεται η προώθηση της ενσυναίσθησης, της επιστημονικής γνώσης και του διαχωρισμού του κράτους από την εκκλησία.

Breaking 🚨📰: Satan Worshippers DESTROY A BIBLE 📖✝️ in Boston today while chanting: “Hail Satan” The event, SatanCon 2023, featured multiple Transgender keynote speakers discussing ‘Reclaiming the Trans Body’ and ‘Satanism and Self Pleasure’ Video: Freedom News TV pic.twitter.com/5jb0wdtFsf — Oli London (@OliLondonTV) April 29, 2023

Η ακτιβιστική δράση της οργάνωσης και οι προκλητικές εκδηλώσεις της έχουν εξοργίσει θρησκευτικές και πατριωτικές ομάδες στην περιοχή, που διοργάνωσαν «ομαδικές προσευχές» και άλλες εκδηλώσεις για να απαντήσουν στους αυτοαποκαλούμενους «σύγχρονους σατανιστές».

Satanists held an opening ceremony at 10th anniversary of Satancon in Boston Massachusetts. Organizers say it the largest satanic gathering in history. Bibles and Thin Blue Line flags were destroyed. pic.twitter.com/MP3mJ1Lozd — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) April 28, 2023

Mε πληροφορίες από Daily Mail, New York Post