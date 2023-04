Φρέγια Όσλο: Ένα γλυπτό για τον άτυχο θαλάσσιο ίππο

Ένα χάλκινο γλυπτό αποκαλύφθηκε το Σάββατο στη Νορβηγία, του θαλάσσιου ίππου Freya που απέσπασε την παγκόσμια προσοχή το περασμένο καλοκαίρι αφότου μπήκε παιχνιδιάρικα στο φιόρδ του Όσλο έως ότου οι αξιωματούχοι της έκαναν ευθανασία. Το γλυπτό σε φυσικό μέγεθος απεικονίζει τη Freya ξαπλωμένη στο πλάι στη βραχώδη ακτή της μαρίνας Kongen του Όσλο, όχι μακριά από το σημείο όπου το πραγματικό θηλαστικό βάρους 600 κιλών το περασμένο καλοκαίρι προσέλκυσε μεγάλα πλήθη. Οι αξιωματούχοι επέλεξαν να προχωρήσουν σε ευθανασία τον περασμένο Αύγουστο, επικαλούμενοι ενδείξεις ότι βίωνε άγχος και εν μέσω φόβων ότι αποτελούσε απειλή για το κοινό που δεν κράτησε αποστάσεις όπως τους ζητήθηκε.

WATCH: A giant walrus named Freya has been touring the shores of Norway, laying around and sinking boats pic.twitter.com/Ha7b5htas0

— Almost (@almost_co) July 25, 2022