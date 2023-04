Μάικ Τάισον: Όταν έπιασε τη γυναίκα του στο κρεβάτι με διάσημο ηθοποιό

Ξανά πρωτοσέλιδο κατάφερε να γίνει ο πρώην πρωταθλητής πυγμαχίας, Μάικ Τάισον, μετά από μία αποκάλυψη που έφερε στο «φως» της δημοσιότητας. Κατά τη διάρκεια μίας συνέντευξης που παραχώρησε στην εκπομπή «In Depth with Graham Besinger», ο αθλητής έκανε μία αναδρομή στη δεκαετία του 1980, περιγράφοντας την άβολη… συνάντηση που είχε με τον Μπραντ Πιτ, που θα του μείνει αξέχαστη. Ο Τάισον, «έπιασε» τον σταρ του Χόλιγουντ στο κρεβάτι με την τότε σύζυγό του, Ρόμπιν Γκίβενς. «Έπρεπε να δεις το πρόσωπό του όταν με είδε. Είχα πάρει διαζύγιο, αλλά κάθε μέρα πήγαινα στο σπίτι της για να κάνω σεξ μαζί της» είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Τη συγκεκριμένη μέρα, κάποιος με πρόλαβε. Υποθέτω ότι ο Μπραντ Πιτ έφτασε εκεί νωρίτερα από εμένα»

Στα απομνημονεύματά του το 2013, «Undisputed Truth», ο Τάισον έγραψε για το υποτιθέμενο σκάνδαλο, ότι ο σταρ του Χόλιγουντ τον παρακάλεσε να μην τον «χτυπήσει». Παρά τη φήμη που είχε ο Τάισον, ως ένας από τους πιο βίαιους πυγμάχους όλων των εποχών, ο ίδιος παραδέχτηκε στον παρουσιαστή, ότι φοβήθηκε και εκείνος τον Μπραντ Πιτ. «Φοβήθηκα κι εγώ, επειδή αυτό ήταν πριν από το “Matrix”. Αυτό το βραζιλιάνικο @@@ – προσπαθούσα να τρέξω αλλά επέστρεφα. Σκέφτηκα ότι καλύτερα να κάνω πίσω από αυτή τη μικρή λευκή @@@» είπε ο Τάισον.

