Μάικ Τέισον μητέρα: Η δήλωση που σόκαρε τους πάντες

Σε συνέντευξη του στο Shay Shay Club, ο Μάικ Τάισον αποκάλυψε ότι ο θάνατος της μητέρας του, Λόρνε ήταν ένα από τα καλύτερα πράγματα που του έχουν συμβεί στη ζωή του. «Ξέρεις, ένα από τα καλύτερα πράγματα που μου συνέβη ήταν ότι πέθανε η μητέρα μου. Πάντα με φρόντιζε όταν ήμουν μωρό. Δεν υπάρχει περίπτωση να τσακωθώ και να μάθω να πολεμάω αν δεν πέθαινε» είπε ο 55χρονος πυγμάχος. Ο Μάικ Τάισον που έχει φυλακιστεί πολλές φορές και μεγάλωσε σε κακόφημη γειτονιά στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης κατάφερε να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής στην πυγμαχία. Η μητέρα του Λόρνε πέθανε από καρκίνο το 1982 όταν εκείνος ήταν μόλις 16 και ο Μάικ απελευθερώθηκε. Ο Τάισον εξηγώντας την δήλωση του για τον θάνατο της μητέρας του θα σημειώσει: «Ήταν ωραία, αλλά και λίγο επιθετική.

Ποτέ δεν είχε κοινωνική ζωή ή δούλευε πολύ σκληρά. Έπινε πολύ και είχε πολλούς άντρες. Μερικές φορές της ερχόταν ένας φίλος, θα μεθούσαν και εγώ τους έκοβα τις τσέπες και τους έκλεβα τα λεφτά». Ασχολήθηκε για πολλά χρόνια με την πορνεία και ο βιολογικός πατέρας του Μάικ, ο Πέρσελ Τάισον, ήταν μαστροπός της. Ο Μάικ Τάισον είχε συλληφθεί πολλές φορές πριν τα 13 του και είχε σταλεί σε ειδικό κέντρο για να αλλάξει η συμπεριφορά του.

«Ήμουν ένας πλήρως εθισμένος χρήστης κοκαΐνης την οποία σνίφαρα ακόμη και πριν τους αγώνες μου. Στο Λας Βέγκας είχα σουίτα με προνόμια VIP και το ίδιο σε κάποια νάϊτ κλαμπ. Όταν ήμουν νέος ήμουν ένα ασταμάτητο κτήνος. Όταν έδινα χρήματα σε πόρνες νόμιζα ότι γα#$$#%σα τους πάντες. Τις μητέρες τους, τις αδερφές τους, τις ξαδέρφες τους. Κάποια φορά το είχα κάνει κιόλας… Έστηνα απίστευτα όργια με ολόκληρες οικογένειες. Ήμουν τρελαμένος», έχει δηλώσει στο παρελθόν ο πυγμάχος.

Το 1992 θα καταδικαστεί σε 6 χρόνια φυλάκιση για τον βιασμό της 18χρονης φίλης του. Το 1997 θα συγκλονίσει τον κόσμο της πυγμαχίας όταν θα δαγκώσει και θα κόψει μέρος από το αυτί του Εβαντερ Χόλιφιλντ εν ώρα αγώνα! Σε παλαιότερη συνέντευξη του θα πει για την μητέρα του: «Ποτέ δεν είδα τη μητέρα μου χαρούμενη μαζί μου και περήφανη για κάτι που έκανα. Με ήξερε μόνο ως ένα άγριο παιδί που έτρεχε στους δρόμους, γυρνούσε σπίτι με καινούργια ρούχα για τα οποία ήξερε ότι δεν πλήρωνα. Δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να της μιλήσω ή να μάθω γι ‘αυτήν». Παλαιότερα πάντως στο Twitter έδινε ευχές για την γιορτή της μητέρας.

Happy Mother's Day to all of the mothers of the world. Although we celebrate you today every day should be Mother's Day.

— Mike Tyson (@MikeTyson) May 8, 2016