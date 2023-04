Ψηφοδέλτιο Επικρατείας ΝΔ – Μαρία Νεφέλη Χατζηιωαννίδου: Οικονομολόγος, 31 ετών και μητέρα 2 παιδιών

Η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να υπάρχει ισχυρή γυναικεία παρουσία στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της ΝΔ έφερε στις έξι εκλόγιμες θέσεις τρεις γυναίκες με πλούσιο βιογραφικό. Η Μαρία- Νεφέλη Χατζηιωαννίδου καταλαμβάνει την έκτη θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας της ΝΔ.

Ποια είναι η Χατζηιωαννίδου Νεφέλη

Η Μαρία Νεφέλη Χατζηιωαννίδου είναι Οικονομολόγος και ασχολείται με την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα τα τελευταία 10 χρόνια. Συν ίδρυσε την πρώτη της κοινωνική επιχείρηση “Code it Like a Girl” σε ηλικία 21 ετών, και είναι ιδρύτρια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού, “ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ”, που αριθμεί περισσότερα από 200.000 μέλη στις πλατφόρμες του. Συνεργάζεται με οργανισμούς και επιχειρήσεις στην Ελλάδα παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα κοινωνικής υπευθυνότητας, ενώ παράλληλα είναι μέντορας σε διεθνή́ και ελληνικά́ προγράμματα επιχειρηματικότητας, όπως το Ίδρυμα Λαμπράκη, το Prince Trust Foundation, το Women on Top, Women Act Europe, Think Young κ.α. Σπούδασε Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά και Διοίκηση στο Πανεπιστήμιο Bocconi. Έχει Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα και πρόσφατα ολοκλήρωσε το executive course του πανεπιστήμιου Cambridge με τίτλο Shaping the Future: Women Leading Change

Έχει συμμετάσχει σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα και αποστολές του Ευρωκοινοβουλίου, ενώ κατά τη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης, ασχολήθηκε ενεργά με την προστασία και την εκπαίδευση προσφυγισσών και μεταναστευτριών στην Ελλάδα, μέσα από συνεργασίες με διεθνείς και εγχώριους φορείς. Οι Υπέροχες Γυναίκες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη και εξάπλωση του κινήματος #metoo στην Ελλάδα, μέσα από συνεχή ενημέρωση, προστασία των θυμάτων και τη συνεργασία με φορείς για τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων πολιτικών για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.

Για τη δράση της, έχει βραβευτεί με το Greek International Women Award στην κατηγορία Κοινωνική Υπευθυνότητα, με το UK Alumni Award στην κατηγορία Social Action, Το EUCLID Network την συμπεριέλαβε στη λίστα με τις TOP 100 Women in Social Enterprises in Europe, ενώ το 2022 έγινε μία από τις δέκα κοινωνικές επιχειρηματίες στην Ευρώπη του προγράμματος Women Act Europe. Είναι 31 χρονών και έχει δυο κόρες.