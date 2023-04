Δ. Παπαστεργίου: Προτεραιότητα μας είναι, η επίλυση των προβλημάτων των πολιτών μας

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ προσκλήθηκε στη θεματική ενότητα Eyes on the Future: How Can Local Authorities Embrace Innovation and Invest on Human Capital to Spur Changes. EMPOWERING CITIES AND THE REGIONS PROGRAMMING PARTNER. «Καινοτομία την ώρα αυτή θα πρέπει να είναι οτιδήποτε μπορεί να λύσει τα προβλήματα των δημοτών μας με εύκολο και γρήγορο τρόπο», είπε ο κ. Παπαστεργίου. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, σημείωσε πως η θητεία των διοικήσεων των Δήμων, την τετραετία που πλησιάζει στην ολοκλήρωση της, κρίνεται ως «ανορθόδοξη καθώς σημαδεύτηκε από την πανδημία και την ενεργειακή κρίση.

«Ήταν μια θητεία που αμέσως μόλις βγάλαμε τις μάσκες και είπαμε ότι θα πάρουμε λίγο αέρα, ήρθε η ενεργειακή κρίση να μας κάνει να κλείσουμε πόρτες, παράθυρα, φώτα, θέρμανση. Συνεπώς ναι, επαναπροσδιορίζουμε την καινοτομία, ως τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε γρήγορα και με εύκολες διαδικασίες να λύνουμε τα προβλήματα των δημοτών μας. Και ακόμη περισσότερο για μένα καινοτομία, έτσι όπως έχει εξελιχθεί πλέον στην περιοχή μας και στην πολιτική σκηνή της χώρας η κατάσταση, θα είναι πως μπορούμε να δούμε με εύκολες κινήσεις να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των δημοτών. Στα Τρίκαλα αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βρούμε τρόπους να φέρουμε τους πολίτες μαζί μας». Ο πρόεδρος κ. Παπάστεργίου, στάθηκε στην σημαντική χρηματοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκηση από επενδυτικά προγράμματα (πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», Ταμείο Ανάκαμψης, παλιό και νέο ΕΣΠΑ), υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι,οι εν λόγω πρωτοβουλίες θα νοηματοδοτηθούν, αν οι πολίτες πεισθούν, ότι «πρέπει να συμπορευθούν μαζί μας, αφού πραγματικά νοιαζόμαστε και προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα έτσι ώστε να πάμε όλοι μαζί μπροστά. Άρα καινοτομία θα είναι πλέον να πείσουμε τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους νέους να ασχοληθούν με τα κοινά».

«Στην Ελλάδα,γίνονται περίπου 20 μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, αλλάζουν δίκτυα ύδρευσης σε πάρα πολλούς δήμους και παράλληλα γίνονται και μεγάλα ενεργειακά έργα. Πορευόμαστε σε μια εποχή που όλοι πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες. Διότι οι ανάγκες στη χώρα είναι πολλές και οι πόλεις μας χρειάζονται δουλειά. Δεν είναι μακριά η ημέρα και η ώρα που θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε για παράδειγμα, με την ενέργεια την οποία παράγουμε από ΑΠΕ. Αλλάζει εντελώς το αφήγημα των πόλεών μας». Και υπογράμμισε ότι «Η Ευρωπαϊκή Αποστολή για τις 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις- και είμαστε 6 Ελληνικές Πόλεις και μια Κυπριακή που ξεκινάμε αυτό το δρόμο, έτσι ώστε να φτάσουμε τους δείκτες που η Ευρώπη θέλει το 2050, είκοσι χρόνια νωρίτερα, το 2030- δείχνει ποιος είναι ο δρόμος».

Οι πυλώνες που θα βασιστεί η υλοποίηση είναι:

Ο τομέας της ενέργειας, με μείωση της κατανάλωσης, παραγωγή καθαρής ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας, έξυπνα δίκτυα. Αναφορικά με την διαχείριση των απορριμμάτων πρέπει να πάμε πλέον σε μια διαχείριση που θα μας «ξεκολλήσει» από το ντροπιαστικό ποσοστό 20% ανακύκλωσης στη χώρα. Δεν φτάνει όμως μόνο εμείς να εργαστούμε σκληρά.Θα πρέπει να λύσουμε παθογένειες του συστήματος, να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε την αγορά της ανακύκλωσης και φυσικά να πείσουμε τους πολίτες να ξεκινήσουν τη διαλογή στην πηγή από τα σπίτια. Όσες μονάδες επεξεργασίας και αν κάνουμε, εφόσον δεν έχουμε σωστής ποιότητας ανακυκλώσιμο υλικό, δεν θα πάμε μακριά».

Αναφερόμενος στα θέματα βιώσιμης κινητικότητας, ο κ. Παπαστεργίου τόνισε: «Οφείλουμε να γίνουμε εμείς η αλλαγή που επιθυμούμε, άρα θα πρέπει εμείς οι Αιρετοί να είμαστε το παράδειγμα για τους πολίτες μας και να κυκλοφορούμε με τρόπο φιλικότερο προς το περιβάλλον. Με περισσότερο περπάτημα, ποδήλατο και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς». «4ος πυλώνας και κοινός παρανομαστής όλων είναι πως θα αλλάξουμε νοοτροπία. Η νοοτροπία για όλα τα προηγούμενα και πολλά άλλα είναι αυτή που θα μας κάνει πραγματικά να πάμε σε ένα καινούργιο, πιο βιώσιμο, πιο κυκλικό, πιο πράσινο, πιο ανθρώπινο μέλλον, άρα εκεί πρέπει να επενδύσουμε και αυτή είναι η στρατηγική και προτεραιότητα και του Δήμου Τρικκαίων.«Στα Τρίκαλα στόχος είναι να κάνουμε μια ανθρώπινη ασφαλή πόλη η οποία θα συμπεριλαμβάνει τους πάντες, τα παιδιά τους ηλικιωμένους για τα ΑμεΑ, την οικογένεια μια πόλη θα είναι προσεγγίσιμη, φιλική και ανοιχτή» είπε ο κ. Παπαστεργίου.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Τρικκαίων, αναφερόμενος στο πρόσφατο συνέδριο που διοργανώθηκε στα Τρίκαλα , #Τρίκαλα2030, σημείωσε ότι τα επτά χρόνια που μεσολαβούν μέχρι το 2030, και με τους ρυθμούς με τους οποίους εξελίσσεται η τεχνολογία που έχει εισβάλλει στη ζωή μας είναι πολύ λιγότερα από ότι φαίνεται και πολύ μεγαλύτερες οι ανάγκες που προκύπτουν. «Αλλάζουν πολλά δεν αλλάζουν όμως πράγματα που θα ήταν ουσιώδη και εξαιρετικά χρήσιμα τόσο για τις υποδομές μας όσο και για τη νομοθεσία. Θα πρέπει να εμπιστευτούμε περισσότερο την Αυτοδιοίκηση. Όποιος δεν έχει κάνει λάθη στην πολιτική ας ρίξει πρώτος τον λίθο αλλά δεν είναι δίκαιο να κατηγορούμε την Τ.Α. από την ώρα που στην κεντρική πολιτική σκηνή έχουμε δει τα ίδια και μεγαλύτερα λάθη. Συνεπώς περισσότερος βαθμός εμπιστοσύνης την Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να είναι το βασικό μέλημα της επόμενης κυβέρνησης», κατέληξε στην εισήγηση του ο κ. Παπαστεργίου.