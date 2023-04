Ζεντάγια: Η εμφάνιση έκπληξη στο Coachella μαζί με τον Λάμπρινθ

Η Ζεντάγια έκανε απρόσμενη εμφάνιση στο φεστιβάλ Coachella το Σάββατο μαζί με τον Λάμπρινθ για ένα ντουέτο έκπληξη κατά τη διάρκεια της συναυλίας του. Όπως ανέφερε το Variety, η πρωταγωνίστρια της σειράς “Euphoria” εμφανίστηκε κοντά στο τέλος της ερμηνείας του “I’m Tred” για να δώσει τα φωνητικά της στη συνεργασία τους. Έπειτα χόρεψε και τραγούδησε μαζί με τον Βρετανό τραγουδιστή και ράπερ το “All of Us”. Τόσο το “I’m Tred” και το “All of Us”, το οποίο συνέγραψε, ακούγονται στη σειρά “Euphoria”. Αμέσως παρευρισκόμενοι θαυμαστές κοινοποίησαν το βίντεο με την έκπληξη της Coachella στα social media.

Η Ζεντάγια μετά την εμφάνισή της στο Coachella με μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχαρίστησε τον Labrinth για την ευκαιρία που της έδωσε να επιστρέψει στη σκηνή και να τραγουδήσει. Ήταν η πρώτη της live εμφάνιση μετά από επτά χρόνια. «Ευχαριστώ τον αδερφό μου @labrinth που με προσκάλεσε και μου έδωσε τον πιο όμορφο ασφαλή χώρο για να ξαναβρεθώ στη σκηνή» είπε. «Και στο πλήθος απόψε… Ουάου. Η καρδιά μου είναι γεμάτη, δεν μπορώ να σας ευχαριστήσω αρκετά για την αγάπη που έλαβα απόψε. Είμαι τόσο ευγνώμων» τόνισε. Στις 27 Απριλίου, η Ζεντάγια θα λάβει το βραβείο «Πρωταγωνίστρια της Χρονιάς» του CinemaCon 2023, συνεδρίου ιδιοκτητών κινηματογραφικών αιθουσών στο Λας Βέγκας.

Did it all for love @Labrinth @Zendaya

