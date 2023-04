Σουδάν Έλληνες: Ο χρόνος τελειώνει, διεθνής αγωνία για τους εγκλωβισμένους

Συνεχίζονται οι διεθνείς επιχειρήσεις απεγκλωβισμού υπηκόων ξένων χωρών από το Σουδάν, ενώ η αγωνία κορυφώνεται και ο χρόνος στερεύει. Σε ότι αφορά στην Ελλάδα ήδη έχουν αποχωρήσει 8 Ελληνες, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται δύο τραυματίες με γαλλικό αεροσκάφος, ενώ χθες στην Αίγυπτο έφθασαν δύο μεταγωγικά αεροσκάφη C-130 και C-27J της Ελληνικής Πολεμικής. Σκοπός να μεταφέρουν τους Ελληνες που θα απεγκλωβίσουν στο Τζιμπουτί.

Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες, Κυριακή (23/4), την απομάκρυνση με στρατιωτικό αεροσκάφος 101 ανθρώπων από το Σουδάν, καθώς πολλοί ξένοι υπήκοοι και διπλωμάτες εκκενώνονται με πρωτοβουλία διαφόρων κυβερνήσεων έπειτα από μια εβδομάδα και πλέον φονικών εχθροπραξιών ανάμεσα στον στρατό και παραστρατιωτικούς. «Το πρώτο Airbus A400M βρίσκεται εν πτήσει από την Ιορδανία με τους 101 απομακρυνθέντες», ανέφερε η Μπούντεσβερ μέσω Twitter, διευκρινίζοντας πως άλλα δύο τέτοια αεροσκάφη θα σταλούν στο Σουδάν για να συμμετάσχουν στην εσπευσμένη απομάκρυνση Γερμανών.

Στον κατάλογο του υπουργείου Εξωτερικών με τα πρόσωπα που θα πρέπει να απομακρυνθούν βρίσκονται πάνω από 300 υπήκοοι Γερμανίας. Επιδιώκεται να μεταφερθούν επίσης υπήκοοι κρατών-εταίρων της Γερμανίας, εάν είναι εφικτό. Η αποστολή, με τη συμμετοχή 1.000 και πλέον μελών των γερμανικών ένοπλων δυνάμεων, προετοιμαζόταν για μέρες. Η πρώτη πτήση θα εκτελείτο την Τετάρτη, αλλά αναγκαστικά ακυρώθηκε, λόγω των συνθηκών στο Σουδάν.

Η Ιταλία απομάκρυνε χθες, Κυριακή, όλους τους υπηκόους της που είχαν ζητήσει να εγκαταλείψουν το Σουδάν, ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Τζόρτζα Μελόνι, η οποία απηύθυνε έκκληση να «τελειώσει ο πόλεμος και να αρχίσουν διαπραγματεύσεις». «Όλοι οι συμπολίτες μας που είχαν ζητήσει να φύγουν απομακρύνθηκαν», ανέφερε η πρωθυπουργός σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε. Ανάμεσα στους ανθρώπους που απομακρύνθηκαν «βρίσκονταν επίσης αλλοδαποί», διευκρίνισε.

Νωρίτερα χθες ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησής της, ο Αντόνιο Ταγιάνι, αναφέρθηκε στην εκκένωση από τον ιταλικό στρατό «περίπου 200 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων Ελβετών και μελών της αποστολικής νουντσιατούρας (σ.σ. της διπλωματικής αποστολής του Βατικανού στο Σουδάν). Μέσω Twitter, ο κ. Ταγιάνι διευκρίνισε πως οι άνθρωποι που απομακρύνθηκαν βρίσκονταν «εν πτήσει προς το Τζιμπουτί». Η κυρία Μελόνι κάλεσε χθες βράδυ να «τερματιστεί ο πόλεμος» και «να αρχίσουν διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν (στον σχηματισμό) πολιτικής κυβέρνησης». Από τη 15η Απριλίου, οι δυο στρατηγοί που βρίσκονται στην εξουσία από το πραξικόπημα του 2021 έχουν αρχίσει ανελέητο πόλεμο.

Σύμφωνα με τους αριθμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), οι εχθροπραξίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 420 ανθρώπους και έχουν τραυματίσει άλλους 3.700 και πλέον. Έχουν επίσης εκτοπίσει δεκάδες χιλιάδες άμαχους, που πήραν τον δρόμο προς άλλες πολιτείες του Σουδάν ή προς γειτονικές χώρες, το Τσαντ και την Αίγυπτο. Και προκάλεσαν την κινητοποίηση πολλών κυβερνήσεων για την κατεπείγουσα απομάκρυνση των πολιτών τους.

Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Κυριακή πως προχώρησε στην εσπευσμένη απομάκρυνση περίπου εκατό ανθρώπων από το Σουδάν, με φόντο διάφορες άλλες αποστολές εκκένωσης ξένων υπηκόων και διπλωματών, έπειτα από μια εβδομάδα και πλέον φονικών μαχών ανάμεσα στον στρατό και παραστρατιωτικούς. «Ισπανικό στρατιωτικό αεροσκάφος απογειώθηκε από το Χαρτούμ λίγο πριν από τις 23:00 (00:00 ώρα Ελλάδας) με περίπου εκατό επιβάτες», σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης, που διευκρίνισε πως το αεροσκάφος μεταβαίνει στο Τζιμπουτί. Η Ισπανία ανακοίνωσε αυτή την επιχείρηση καθώς πολλές άλλες χώρες -οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία…- απομάκρυναν επίσης τους πολίτες ή το διπλωματικό τους προσωπικό από το Σουδάν.

The American convoy with evacuees from Sudan amounted to about 200 (!) Vehicles, the evacuation was also provided by the US Navy SEAL Team 6 pic.twitter.com/SlfqOnRJ7Y

— Spriter (@Spriter99880) April 23, 2023