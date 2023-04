Τράπεζες – Βαρουφάκης: «Κάποιες πολιτικές μας μπορεί να οδηγήσουν στο κλείσιμο»

Μνήμες 2015 «ξύπνησαν» τα λεγόμενα του νέου εκπροσώπου Τύπου του ΜέΡΑ25, Έρικ Μιλτιάδη Έντμαν, ο οποίος μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι οι πολιτικές του κόμματος Βαρουφάκη μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και στο κλείσιμο των τραπεζών. Η ομολογία του εκπροσώπου Τύπου αποκτά ιδιαίτερη σημασία διότι κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως οι κ. Δραγασάκης και Τσακαλώτος, δηλώνουν θετικοί στο ενδεχόμενο σχηματισμού «προοδευτικής κυβέρνησης» στην οποία θα συμμετέχει, πλην του ΠΑΣΟΚ, και το ΜέΡΑ25.

Κατά τη διάρκεια ειδικής εκπομπής του Mega με τίτλο «Ο δρόμος προς την κάλπη» με τη Νίκη Λυμπεράκη, μετά από διαφωνία που υπήρχε μεταξύ των πολιτικών προσώπων που ήταν καλεσμένα, η παρουσιάστρια επέμεινε απευθυνόμενη στον κ. Έντμαν εάν οι πολιτικές του ΜέΡΑ25 μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και στο κλείσιμο των τραπεζών.

Ο διάλογος που ακολούθησε

Έντμαν: Η βάση μου είναι στις Βρυξέλλες, αυτή είναι η ειδικότητά μου. Εργάζομαι επτά χρόνια στις Βρυξέλλες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν υπάρχει σε καμία συνθήκη αυτό το οποίο λέτε. Τόσες χώρες είναι στην ευρωζώνη και παραμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Λυμπεράκη: Εσείς θέλετε να πάμε στη δραχμή; Να βγούμε από την ευρωζώνη θέλετε;

Έντμαν: Δεν επιδιώκουμε κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο επιδιώκουμε είναι κάποιες αυτονόητες πολιτικές.

Λυμπεράκη: Που μπορεί να φέρουν το κλείσιμο των τραπεζών…

Έντμαν: Μπορεί να έρθουν σε αντίθεση με τα προστάγματα των Βρυξελλών.

Λυμπεράκη: Άρα μπορεί να κλείσουν τις τράπεζες;

Έντμαν: Υπάρχει αυτή η πιθανότητα.

Λυμπεράκη: Σας ευχαριστώ πολύ.

Έντμαν: Και για αυτό θα είμαστε προετοιμασμένοι.

Το σχετικό απόσπασμα της «Ομάδας Αλήθειας»

Η "προοδευτική διακυβέρνηση" ετοιμάζει μέρες του 2015. Έντμαν (ΜέΡΑ25): Υπάρχει η πιθανότητα να κλείσουν οι τράπεζες με την πολιτική μας pic.twitter.com/R5TfglEG37 — Ομάδα Αλήθειας (@omadaalithias) April 21, 2023

Λίγο αργότερα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΜέΡΑ25 επιβεβαίωσε τα λεγόμενά του για το κλείσιμο τραπεζών, απαντώντας στην «Ομάδα Αλήθειας με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter.

«Ναι υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Ξέρετε γιατί; Γιατί δε βγήκαμε ποτέ από τα μνημόνια. Ή είναι χαρακτηριστικό ανεξάρτητων χώρων να τους κλείνουν τις τράπεζες ξένοι; Γι’ αυτό το ΜέΡΑ25 είναι ξεκάθαρο: ο δρόμος προς την ελπίδα απαιτεί την ρήξη, η οποία αν οδηγήσει στο κλείσιμο των τραπεζών από τις Βρυξέλλες που μας καταδυναστεύουν, θα είμαστε προετοιμασμένοι με το σχέδιο ΔΗΜΗΤΡΑ. Υγ: άρα αποδέχεται επιτέλους η Ομάδα Αλήθειας ότι τις τράπεζες τις έκλεισε η Φρανκφούρτη, όχι ο Βαρουφάκης;», έγραψε στο twitter.

Ναι υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Ξέρετε γιατί; Γιατί δε βγήκαμε ποτέ από τα μνημόνια. Ή είναι χαρακτηριστικό ανεξάρτητων χώρων να τους κλείνουν τις τράπεζες ξένοι; Γι' αυτό το ΜέΡΑ25 είναι ξεκάθαρο: ο δρόμος προς την ελπίδα απαιτεί την ρήξη, η οποία αν οδηγήσει στο κλείσιμο των… https://t.co/D4EAa0GTp3 — Erik Edman (@edmantweet) April 21, 2023

Ποιος είναι ο Έρικ Μιλτιάδης Έντμαν

Ο Έρικ Μιλτιάδης Έντμαν είναι ο νέος εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25. Είναι Ελληνοσουηδός και έχει σπουδάσει Ιστορία και Πολιτική (University of Exeter, Ηνωμένο Βασίλειο), ενώ έχει κάνει μεταπτυχιακό στη Πολιτική Κοινωνιολογία (London School of Economics and Political Science (LSE, Ηνωμένο Βασίλειο).

Ανέλαβε χρέη εκπροσώπου Τύπου του κόμματος στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου, καθώς ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος, Μιχάλης Κριθαρίδης, θα κατέβει υποψήφιος με το ΜέΡΑ25 στην Α’ Θεσσαλονίκης στις προσεχείς εκλογές του Μαΐου.

"Μπαρουφάκης wow – Αγάπη μου έκλεισα τις τράπεζες no 2" – The sequel ! Ελπίζω όχι προσεχώς κοντά μας.. #εκλογες_2023 #ΜεΡΑ25 #ΣΥΡΙΖΑ https://t.co/dySJp5zXz0 — Orgismeno Giras (@Stamutrasou) April 21, 2023

Η κυβερνησάρα #ΣΥΡΙΖΑ–#ΠΑΣΟΚ–#ΜΕΡΑ25 ανακοινώνει ότι πιθανόν θα κλείσει τις τράπεζες.

Το 2015 χάσαμε 10 χρόνια.

Με τεράστιες επιτυχίες Μητσοτάκη φτάσαμε πίσω στο 2014.

Τώρα δεν θα είναι μόνο 10 χρόνια.

Αναλάβετε τις ευθύνες σας.#εκλογες #εκλογες_2023pic.twitter.com/2P1VyD2TKN — Νοικοκυρίσια Τουγιά (Μονάδα Κνήμης) (@monknim) April 21, 2023

Θα κλείσουν τις τράπεζες για να παίξουν "επανάστα" με τις Βρυξέλλες κ ταυτόχρονα θα ευνοούν τους μπαχαλάκηδες με τους οποίους συμφωνούν εναντίον της χώρας. Αλλά θέλουν ψηφο.. #ΜεΡΑ25 #εκλογες_2023 #antireport https://t.co/3fnxR4QyAB pic.twitter.com/yvJtKQoLIR — Κυρά Ζαχάροβα (@HFirstpriest) April 21, 2023