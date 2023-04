Γιοι Ελ Τσάπο: Χρησιμοποιούσαν τιρμπουσόν και ηλεκτροπληξία σε βασανιστήρια

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε κατηγορητήριο κατά 28 μελών του καρτέλ Σιναλόα, συμπεριλαμβανομένων των τριών γιων του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουζμάν, κατηγορώντας τους ότι διευθύνουν «τη μεγαλύτερη, πιο βίαιη και πιο παραγωγική επιχείρηση διακίνησης φαιντανύλης στον κόσμο». Το κατηγορητήριο αποκαλύπτει ότι οι Ovidio Guzmán López, Jesús Alfredo Guzmán Salazar και Iván Archivaldo Guzmán Sálazar, γνωστοί ως Chapitos ή μικροί Chapos, χρησιμοποιούσαν φρικτές μεθόδους βασανιστηρίων για να ανακρίνουν και να σκοτώνουν τους αντιπάλους τους, τους αστυνομικούς και τα μέλη των αντίπαλων φατριών του καρτέλ.

Οι Chapitos φέρονται να χρησιμοποιούσαν τιρμπουσόν, ηλεκτροπληξία και καυτά τσίλι για να βασανίζουν τα θύματά τους, ορισμένα από τα οποία «ταΐζονταν νεκρά ή ζωντανά σε τίγρεις». Το κατηγορητήριο ισχυρίζεται ότι τα αδέρφια συμμετείχαν στη σύλληψη και τη δολοφονία δύο Μεξικανών ομοσπονδιακών αστυνομικών το 2017, με τον έναν αστυνομικό να βασανίζεται μπροστά στους γιους του Ελ Τσάπο από τους εκτελεστές του καρτέλ, γνωστούς ως «Νίνι». Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι οι «Νίνι» εισήγαγαν ένα τιρμπουσόν στους μύες του αξιωματικού, το έβγαλαν και τοποθέτησαν καυτά τσίλι στις ανοιχτές πληγές και τη μύτη του, προτού τον πυροβολήσει ο Iván Archivaldo Guzmán Sálazar.

Οι Chapitos χρησιμοποιούσαν επίσης την ηλεκτροπληξία και το βασανισμό με πνιγμό στο νερό κατά μελών αντίπαλων καρτέλ, καθώς και συνεργάτες που αρνούνταν να πληρώσουν τα χρέη τους, ενώ δοκίμαζαν ακόμη και την ισχύ της φεντανύλης που φέρονται να παρήγαγαν στους κρατουμένους τους.

Από τους τρεις Chapitos που κατηγορούνται, μόνο ο Ovidio Guzmán López έχει συλληφθεί. Συνελήφθη τον Ιανουάριο στην πρωτεύουσα της Σιναλόα Culiacan. Η επικεφαλής της Δίωξης Ναρκωτικών, Anne Milgram, δήλωσε την Παρασκευή ότι οι Chapitos και το παγκόσμιο δίκτυό τους «τροφοδοτούν τη βία και τον θάνατο και στις δύο πλευρές των συνόρων».

Ο Ελ Τσάπο, ο ιδρυτής του καρτέλ Σιναλόα, εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Κολοράντο, μετά την καταδίκη του το 2019 για κατηγορίες που περιλαμβάνουν διακίνηση ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος και αδικήματα που σχετίζονται με όπλα. Τον Ιανουάριο, ο Ελ Τσάπο έστειλε ένα μήνυμα “SOS” στον πρόεδρο του Μεξικού Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, υποστηρίζοντας ότι έχει υποστεί «ψυχολογικά βασανιστήρια» στη φυλακή.

