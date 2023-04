Τζένιφερ Λόπεζ Instagram: Μια κομψή εμφάνιση που ενθουσίασε τους φαν

Η Τζένιφερ Λόπεζ έκανε μια κομψή εμφάνιση που ενθουσίασε τους φαν της αλλά και τους διαδικτυακούς της φίλους μιας και δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες. Αφορμή για την chic και sexy εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπεζ στάθηκε η προωθητική συνέντευξη για χάρη της νέας της ταινίας «The Mother» η οποία θα κυκλοφορήσει στις 12 Μαΐου στην πλατφόρμα του Netflix. Εντυπωσιακή και απαστράπτουσα στα 53 της, η Τζένιφερ Λόπεζ φόρεσε ένα πλισέ μπλε φόρεμα υψηλής ραπτικής με βολάν και ψηλή λαιμόκοψη.

Το εντυπωσιακό της φόρεμα, δια χειρός Alexandre Vauthier, συνδύασε με μυτερές over the knee μπότες σε ασορτί ύφασμα και χρώμα ενώ το ολοκλήρωσε το look της με μια απλή χαμηλή αλογοουρά και ασημένια κοσμήματα. Το «The Mother» είναι η τελευταία δουλειά της σκηνοθέτιδας Niki Caro, η οποία προηγουμένως ηγήθηκε της πολυβραβευμένης ταινίας Whale Rider και της live-action flop Mulan της Disney.

Η Jennifer Lopez θα πρωταγωνιστεί στο θρίλερ του Netflix και ο ρόλος της δεν είναι άλλος από μιας πρώην δολοφόνου η οποία προσπαθεί να αφήσει πίσω το παρελθόν της για να αναλάβει το ρόλο προστάτιδας της κόρη της. Στην ταινία μεταξύ άλλων θα πρωταγωνιστούν και οι Joseph Fiennes, Lucy Paez, Gael García Bernal και Omari Hardwick.