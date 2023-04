Κίεβο λάμψη στον ουρανό: «Πιθανόν μετεωρίτης» λένε οι Ουκρανοί

Η μυστηριώδης λάμψη που φώτισε χθες, Τετάρτη, το βράδυ τον ουρανό του Κιέβου και προκάλεσε ένα σύντομο αντιαεροπορικό συναγερμό οφειλόταν πιθανόν σε μετεωρίτη, ανακοίνωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο η ουκρανική διαστημική υπηρεσία.«Δεν μπορούμε να ταυτοποιήσουμε επακριβώς αυτό το πράγμα. Η υπόθεσή μας είναι πως επρόκειτο για ένα μετεωρίτη, όμως μας λείπουν δεδομένα για να πιστοποιήσουμε την ακριβή φύση του», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αναπληρωτής επικεφαλής του κέντρου ελέγχου της διαστημικής υπηρεσίας της Ουκρανίας Ιγκόρ Κορνιένκο. «Τα εργαλεία παρατήρησης κατέγραψαν μια ισχυρή έκρηξη, την καταγράψαμε και προσδιορίσαμε πού συνέβη» στον ουρανό, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η υπηρεσία δεν μπόρεσε «να υπολογίσει το μέγεθος» του σώματος που διείσδυσε στη γήινη ατμόσφαιρα προκαλώντας τη λάμψη, ενώ αντίθετα προσδιόρισε πως το εν λόγω σώμα δεν έπεσε στο έδαφος. «Σύμφωνα με τα δεδομένα μας, δεν έφθασε στη Γη, δεν υπήρξε πρόσκρουση, δεδομένου ότι δεν καταγράφηκαν σεισμικά δεδομένα», εξήγησε ο Κορνιένκο. Λίγο νωρίτερα η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας είχε αναγνωρίσει πως είχε κάνει λάθος χθες, όταν είχε υποστηρίξει πως το φαινόμενο προκλήθηκε από την πτώση ενός δορυφόρου της NASA, κάτι που η αμερικανική διαστημική υπηρεσία διέψευσε από την πλευρά της.

«Έγκειται στους ειδικούς να ανακαλύψουν τι ακριβώς ήταν», ανέφερε ο Σέργκιι Πόπκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης. «Το πιο σημαντικό είναι η ασφάλεια του Κιέβου και των κατοίκων του. Δεν ήταν επίθεση πυραύλου και η αντιαεροπορική άμυνά μας δεν έκανε χρήση των όπλων της», πρόσθεσε.

Το φαινόμενο είχε προκαλέσει ωστόσο ένα σύντομο αντιαεροπορικό συναγερμό. Οι κάτοικοι του Κιέβου, συνηθισμένοι στους αντιαεροπορικούς συναγερμους και τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, έσπευσαν χθες, Τετάρτη, το βράδυ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αναμεταδώσουν εικόνες της πύρινης σφαίρας που φώτισε τον ουρανό γύρω στις 22:00 (ώρα Ελλάδας). Ανήρτησαν επίσης χιουμοριστικά βίντεο με σενάρια για την έλευση εξωγήινων και τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.

🇺🇦☄️📹 — Reportedly, a Meteor or space debris lighted up the skies over Kyiv/Kiev, the Capital of Ukraine tonight pic.twitter.com/AMJ7saO1Bo

— SOS-UK-Report (@sosReports) April 19, 2023