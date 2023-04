Ρονάλντο – χειρονομία Σαουδική Αραβία: Γιατί ζητούν μέχρι και απέλασή του

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αντιμετωπίζεται πλέον από αρκετούς Σαουδάραβες ως… παρίας στη χώρα, δεδομένης της απαράδεκτης και αντιαθλητικής συμπεριφοράς του, η οποία τείνει επαναλαμβανόμενη. Μετά την ήττα της Αλ Νασρ από την Αλ Χιλάλ με 2-0, που «ψαλίδισε» τις ελπίδες για την κατάκτηση του τίτλου, ο διάσημος Πορτογάλος αντέδρασε στις αποδοκιμασίες των αντίπαλων οπαδών προς το πρόσωπό του εξυμνώντας τον Λιονέλ Μέσι. Ο CR7 «συνελήφθη» από τον τηλεοπτικό φακό να αγγίζει τα γεννητικά του όργανα, σε μια άσεμνη χειρονομία που έγινε πρωτοσέλιδο στη χώρα του Κόλπου και που πυροδότησε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η διοίκηση της Αλ Νασρ προσπάθησε να «σβήσει τη φωτιά» μετά τη χειρονομία του παίκτη της, εξηγώντας ότι οφείλεται σε έναν ελαφρύ τραυματισμό στη βουβωνική χώρα. Η συγκεκριμένη άποψη επιβεβαιώθηκε από τον δημοσιογράφο Μουχαμάντ αλ Ενέζι, ο οποίος ανέφερε ότι ο «CR7» επηρεάστηκε μετά τη σκληρή επαφή που είχε με τον Γκουστάβο Κουέγιαρ. Από την πλευρά της, η εφημερίδα AS της Μαδρίτης αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή διεξάγεται εκστρατεία απέλασης του Ρονάλντο από τη χώρα, κυρίως από τον δικηγόρο Νουφ μπιν Αχμέντ. Γιατί η θέση του διάσημου Πορτογάλου «επιβαρύνεται» για ασέβεια, δεδομένου ότι είναι η περίοδος του ραμαζανιού. Κάτι που σημαίνει πως δεν αποκλείεται αυτή η ανάρμοστη συμπεριφορά να θεωρηθεί αδίκημα, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Σαουδικής Αραβίας.

Ο συγκεκριμένος δικηγόρος ανήρτησε ένα tweet δηλώνοντας ότι θα διαβιβάσει μια αίτηση στον εισαγγελέα του βασιλείου, προκειμένου να επιτύχει την εκδίωξη του Κριστιάνο Ρονάλντο από τη χώρα.

Cristiano Ronaldo makes obscene gesture to Al-Hilal fans after leaving the field defeated and under the cries of "Messi, Messi, Messi" 😮

