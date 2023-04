Ρέιτσελ ΜακΆνταμς: Φωτογραφήθηκε με τρίχες στη μασχάλη – «Αυτό είναι το σώμα μου»

Η Ρέιτσελ ΜακΆνταμς έγινε πρωτοσέλιδο για την τελευταία της φωτογράφιση, στην οποία επιδεικνύει με υπερηφάνεια τις φυσικές της τρίχες στη μασχάλη. Η ηθοποιός, η οποία είναι 44 ετών, πόζαρε για το περιοδικό Bustle σε μια ελάχιστα επεξεργασμένη φωτογράφιση που εξυμνεί το σώμα της στη φυσική του κατάσταση. Σε μία από τις φωτογραφίες, η ΜακΆνταμς αράζει σε έναν βελούδινο καναπέ φορώντας εσώρουχα από λάτεξ, με τις τρίχες της μασχάλης της σε πλήρη επίδειξη. Σε μια άλλη λήψη, ποζάρει με ένα αμάνικο λευκό φόρεμα που «κολλάει» στη σιλουέτα της, αναδεικνύοντας και πάλι τη φυσική τριχοφυΐα του σώματός της. Η ηθοποιός ζήτησε ελάχιστη επεξεργασία στις φωτογραφίες, λέγοντας στο Bustle: «Αυτό είναι το σώμα μου και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το αντανακλάς πίσω στον κόσμο. Είναι εντάξει να δείχνεις τον καλύτερό σου εαυτό και να δουλεύεις γι’ αυτό και να είσαι υγιής, αλλά αυτό είναι διαφορετικό για τον καθένα».

Μητέρα 2 παιδιών

Η Ρέιτσελ ΜακΆνταμς, η οποία έχει δύο παιδιά με τον σύντροφό της Τζέιμι Λίντεν, προωθεί επί του παρόντος την επερχόμενη ταινία της «Are You There God? It’s Me Margaret», η οποία βασίζεται στο δημοφιλές βιβλίο της Τζούντι Μπλουμ. Στη συνέντευξή της στο Bustle, η ηθοποιός μίλησε επίσης για το ότι έκανε ένα διετές διάλειμμα από το Χόλιγουντ στο απόγειο της καριέρας της στα μέσα της δεκαετίας του 2010. Απέρριψε πρωταγωνιστικούς ρόλους σε μεγάλες ταινίες όπως The Devil Wears Prada, Casino Royale, Mission: Impossible III, Iron Man και Get Smart, γεγονός που την έκανε να νιώθει ενοχές εκείνη την εποχή.

Ωστόσο, η ΜακΆνταμς αποκάλυψε ότι το διάλειμμα ήταν απαραίτητο για την ψυχική της υγεία και την ευεξία της. «Ήξερα επίσης ότι δεν ταίριαζε απόλυτα με την προσωπικότητά μου και με αυτό που χρειαζόμουν για να παραμείνω υγιής». Η ηθοποιός πρόσθεσε ότι της πήρε χρόνια για να καταλάβει γιατί χρειαζόταν να πάρει ένα διάλειμμα, αλλά πάντα είχε την αίσθηση ότι όλα θα πάνε καλά. Είπε: «Είτε θα πετύχει είτε όχι».