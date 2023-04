Άαρον Κάρτερ – αιτία θανάτου: Τι έδειξε η νεκροψία

Ο θάνατος του τραγουδιστή της ποπ, Άαρον Κάρτερ, τον περασμένο Νοέμβριο παύει να αποτελεί μυστήριο, καθώς ανακοινώθηκε η αιτία θανάτου του. Ο τραγουδιστής που έγινε γνωστός για τις επιτυχίες του, όπως το «I Want Candy» και το «Aaron’s Party (Come Get It)», απεβίωσε πέρυσι σε ηλικία 34 ετών. Αν και οι αρχικές αναφορές δεν αποκάλυπταν την αιτία του θανάτου του, η πρόσφατη νεκροψία έριξε φως στις συνθήκες. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες, η επίσημη αιτία θανάτου του Κάρτερ ήταν πνιγμός στην μπανιέρα του. Η νεκροψία αποκάλυψε ότι ο τραγουδιστής είχε καταναλώσει αλπραζολάμη, μια γενική μορφή του φαρμάκου Xanax, και είχε επίσης εμπλακεί σε μια επικίνδυνη πρακτική γνωστή ως «huffing». Ο Κάρτερ είχε εισπνεύσει συμπιεσμένο διφθοροαιθάνιο, που συνήθως βρίσκεται σε δοχεία συμπιεσμένου αέρα, το οποίο μπορεί να προκαλέσει αίσθημα ευφορίας και ζαλάδας αλλά μπορεί επίσης να αποβεί μοιραίο.

Aaron Carter took prescription pills and huffed before his death, according to the autopsy results. https://t.co/nPLVfu1lQB

— TMZ (@TMZ) April 18, 2023