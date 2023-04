Μαραντόνα, δολοφονία ο θάνατός του;

Εφετείο της Αργεντινής ανακοίνωσε επίσημα την Τρίτη ότι οκτώ άτομα, όλοι γιατροί και νοσηλευτές, που κατηγορούνται για το θάνατο του θρύλου του ποδοσφαίρου Ντιέγκο Μαραντόνα θα καθίσουν στο εδώλιο με την κατηγορία της «ανθρωποκτονίας από πρόθεση», αντιμετωπίζοντας το ενδεχόμενο να τους επιβληθούν από 8 ως 25 χρόνια φυλάκισης, όπως μεταδίδει το ESPN. Μετά από ομόφωνη απόφαση να μην απορριφθεί η υπόθεση, το συμβούλιο εφετών του San Isidro επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι ο νευροχειρουργός Λεοπόλδο Λούκε, η ψυχίατρος Αγκουστίνα Κοσατσόφ και έξι άλλοι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, που συμμετείχαν στην ιατρική περίθαλψη του Μαραντόνα, θα δικαστούν.

Η ημερομηνία της δίκης δεν έχει ακόμη οριστεί, αλλά αναμένεται να ξεκινήσει το 2024. Ο Carlos Fabian Blanco, ένας από τους δικαστές του εφετείου του San Isidro, δήλωσε ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία που προσκομίστηκαν από τους εισαγγελείς για να δικαστούν οι οκτώ επαγγελματίες υγείας.

Εκτός των δύο προαναφερθέντων ιατρών, θα δικαστούν επίσης ο συντονιστής της νοσηλευτικής υπηρεσίας Mariano Perroni, οι νοσηλευτές Ricardo Omar Almiron και Gisella Madrid, ο ψυχολόγος Carlos Diaz, η ιατρική συντονίστρια Nancy Forlini και ο κλινικός γιατρός Pedro Di Spagna. Η νεκροψία αποκάλυψε ότι ο Μαραντόνα πέθανε στον ύπνο του από οξύ πνευμονικό οίδημα, συσσώρευση υγρού στους πνεύμονες, λόγω συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας.

