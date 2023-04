Αντώναρος ΣΥΡΙΖΑ: Η ανάρτηση Πατέλη -“Ακολουθεί τα χνάρια του Μυθριδάτη”

Αντιμέτωπος με νέες κατηγορίες για ομοφοβικά σχόλια στελεχών του, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η υποψηφιότητα του Μιθριδάτη λόγω παλαιότερων αναρτήσεων του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης επιτέθηκε σήμερα στον Βαγγέλη Αντώναρο κατηγορώντας τον ότι και αυτός διατυπώνει ομοφοβικό λόγο.

Ο κ. Πατέλης σχολίασε συγκεκριμένα ανάρτησή του στο Twitter του Ευάγγελου Αντώναρου στην οποία ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε: «Βρε παιδί μου, κοίτα μανία που έχουν οι (όχι μόνο πολιτικά) περιφερόμενες Λουλούδες με τους “καραμανλικούς”.

Πολύ τους πονάει! Θα το πιούν το πικρό ποτήρι to the very end (το γράφω αγγλικά γιατί ψωροπερηφανεύονται για

την αγγλομάθεια τους)». Ο Αλέξης Πατέλης σχολιάζοντας την ανάρτηση του Ευάγγελου Αντώναρου σημείωσε: Μετά τον Μιθριδάτη κι άλλος υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ διατυπώνει ομοφοβικό λόγο.