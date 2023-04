Σουδάν Έλληνες: “Πόλεμος” στη χώρα, συνεχείς πυροβολισμοί και εκρήξεις

Βίντεο ντοκουμέντο μέσα από την ελληνορθόδοξη Μητρόπολη στο Χαρτούμ του Σουδάν, όπου βρίσκονται από χθες εγκλωβισμένοι 15 Έλληνες έφερε στη δημοσιότητα η τηλεόραση του ΣΚΑΙ. Μέσα από το μισόκλειστο παράθυρο φαίνονται οι εχθροπραξίες ενώ ακούγονται συνεχώς πυροβολισμοί και εκρήξεις. Μέσα από την εκκλησία, η κυρία Αλεξάνδρα Καλημέρη περιέγραψε χαμηλόφωνα την δραματική κατάσταση που αντιμετωπίζουν. «Περνάμε πολύ δύσκολα, οι πυροβολισμοί απέξω δεν σταματάνε, δεν μπορούμε να βγούμε έξω. Ο θυρωρός της ελληνικής κοινότητας ήρθε και μας παρακάλεσε να μην βγούμε έξω γιατί υπάρχουν σκοτωμένοι άνθρωποι και συνεχώς πέφτουν πυροβολισμοί.Έχουμε μαζί μας τρία μικρά παιδάκια. Λίγα τρόφιμα, που ίσως αύριο τελειώσουν. Όλο το Σουδάν δεν έχει ρεύμα» περιέγραψε η κ. Καλημέρη.

Την ίδια ώρα τουλάχιστον 97 άμαχοι σκοτώθηκαν και 365 άλλοι τραυματίστηκαν από τότε που ξέσπασαν εχθροπραξίες μεταξύ του σουδανικού στρατού και παραστρατιωτικών, ανέφερε η ένωση Σουδανών γιατρών σε σημερινή της ανακοίνωση. Παράλληλα έκκληση για βοήθεια απευθύνουν οι Έλληνες που είναι εγκλωβισμένοι στη μητρόπολη στο κέντρο του Χαρτούμ εξαιτίας των σφοδρών συγκρούσεων που μαίνονται στην πρωτεύουσα του Σουδάν. Παγιδευμένοι είναι από προχθές 15 άνθρωποι δήλωσε ο Μητροπολίτης Νουβίας και παντός Σουδάν, Σάββας.

Ο Μητροπολίτης Νουβίας και παντός Σουδάν, Σάββας, είπε ότι η κατάσταση των δυο Ελλήνων που έχουν τραυματιστεί είναι σταθερή. Επίσης τόνισε ότι Μητρόπολη έχει δεχτεί πυρά, αλλά είναι ένα παλιό κτίριο με χοντρούς τοίχους και αντέχει, ενώ τόνισε ότι η σημερινή (17.4.2023) νύχτα κύλησε ήρεμα στο Χαρτούμ, αλλά το πρωί ξεκίνησαν πάλι οι συγκρούσεις, ανάμεσα στον στρατό και τους παραστρατιωτικούς και ακούγονται συνέχεια πυρά. Παράλληλα μιλώντας στην στην ΕΡΤ ότι μέσα στο κτίριο της Μητρόπολης είναι εκείνος και 15 Έλληνες, Αιθίοπες, Σουδανοί και Ρώσοι. Σε ερώτηση για το πώς είναι η κατάσταση εντός της Μητρόπολης στο Χαρτούμ του Σουδάν και τι ανάγκες υπάρχουν απάντησε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα κι ότι υπάρχουν προμήθειες. «Είμαστε σε αναμονή του τι θα γίνει από εδώ και πέρα» τόνισε.

Είπε ότι έχει υπάρξει επικοινωνία με το ΥΠΕΞ και συνεχής επαφή με τον Πρέσβη της Ελλάδας στο Κάιρο, ενώ πρόσθεσε ότι «προς το παρόν είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί λύση λόγω της κατάστασης που υπάρχει». «Δεν έχουμε βρει κάποια λύση που να μπορούμε να πραγματοποιήσουμε καθώς δεν μπορούμε να βγούμε έξω στον δρόμο», είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης. Για την κατάσταση των δυο Ελλήνων που τραυματίστηκαν είπε ότι είναι σταθερή. Για τους υπόλοιπους Έλληνες εκτός Μητρόπολης ανέφερε ότι είναι ασφαλείς. «Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου πλέον από παντού βγαίνουν καπνοί. Από τα παράθυρα από ότι βλέπουμε για λίγο γιατί δεν μπορείς να δεις ούτε να ανοίξεις πόρτες ούτε τίποτα, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δυνητικά κινδυνεύουμε όλοι», δήλωσε ακόμη.

«Βασικό μέλημα σε αυτή τη χρονική στιγμή παραμένει η ασφάλεια των Ελλήνων στο Σουδάν. Είναι απαραίτητο να τηρηθούν όσα αναφέρονται στις χθεσινές σχετικές οδηγίες που δόθηκαν από το ΥΠΕΞ», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του. «Οι δύο Έλληνες τραυματίες βρίσκονται σε νοσηλευτικό ίδρυμα και μέχρι τούδε δεν υπάρχουν πληροφορίες για άλλους Έλληνες τραυματίες. Για οτιδήποτε νεότερο θα υπάρξει σχετική ενημέρωση», τονίζει.

Το υπουργείο Εξωτερικών υπενθυμίζει πως «από την πρώτη στιγμή που επιδεινώθηκε η κατάσταση ασφαλείας στο Σουδάν, λόγω των εκεί ενόπλων συγκρούσεων, εξέδωσε αμέσως ανακοίνωση με την οποία ζητήθηκε από τους Έλληνες που βρίσκονται στο Σουδάν να τηρούν τα μέγιστα δυνατά μέτρα ασφαλείας και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις». Ταυτόχρονα, όπως τονίζει, «κατόπιν οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, η πρεσβεία μας στο Κάιρο η οποία έχει παράλληλη διαπίστευση στο Σουδάν, βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τον Μητροπολίτη Νουβίας κ.κ.Σάββα».

Επιπλέον «ο πρέσβης της Ελλάδας στο Κάιρο επικοινώνησε με τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Σουδάν (Χαρτούμ) και συμφωνήθηκε η παροχή βοήθειας από την αντιπροσωπεία της ΕΕ, για την ασφάλεια των Ελλήνων στο Σουδάν». Ο πρέσβης της Ελλάδας στο Κάιρο βρίσκεται σε επικοινωνία και με την πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στο Χαρτούμ, τονίζει ακόμη. «Με εντολή του υπουργού Εξωτερικών ενεργοποιήθηκε αμέσως η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του ΥΠΕΞ η οποία βρίσκεται σε επικοινωνία και συντονισμό με τα υπόλοιπα κράτη -μέλη της ΕΕ μέσω του συστήματος Προξενικής Συνεργασίας. Η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων είναι σε επικοινωνία και με τον Μητροπολίτη Σάββα», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών.

Εν τω μεταξύ, σε δηλώσεις του την Κυριακή στην ΕΡΤ News, ο κ. Σάββας τόνισε ότι «κινδυνεύεις ακόμη και να ανοίξεις την πόρτα». Τα άτομα είναι όλων των ηλικιών, Έλληνες ορθόδοξοι, Σουδανοί, Αιθίοπες καθώς και μια Ρωσίδα με το παιδί της, είπε ο κ. Σάββας. Στη Μητρόπολη υπάρχουν τα βασικά για να περάσουν κάποιες μέρες, αλλά το ρεύμα και το νερό είναι κομμένα, όπως σε όλο το Σουδάν. Ο κ. Σάββας εξήγησε ακόμη ότι όλοι οι Έλληνες που ζουν στην περιοχή είναι καλά στην υγεία τους. Υπήρξε ένα περιστατικό όπου μια ρουκέτα χτύπησε το σπίτι ενός ζευγαριού, χωρίς όμως να υπάρξει τραυματισμός.

Σε ό,τι αφορά δύο Έλληνες που τραυματίστηκαν το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, ο μητροπολίτης είπε ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι σταθερή και ότι δεν εμπνέει καμία ανησυχία. Οι γιατροί περιμένουν πότε θα έχουν στα χέρια τους τα απαραίτητα υλικά για να κάνουν το χειρουργείο, καθώς τα καταστήματα που προμηθεύουν τα νοσοκομεία είναι κλειστά λόγω της κατάστασης, που από προχθές μέχρι σήμερα έχει χειροτερέψει.

