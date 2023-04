Πολωνία – Ρωσία: Άγριες απειλές από Μεντβέντεφ

Η Πολωνία «θα εξαφανιστεί μαζί με τον ηλίθιο πρωθυπουργό της» σε περίπτωση σύρραξης μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας προειδοποίησε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος του ρωσικού συμβουλίου ασφαλείας. Mετά τα υποτιμητικά σχόλια κατά Αμερικανών πολιτικών, που χαρακτήρισε «φρικιά» και «πουτ@ν@ς γιους¬» και κατά των Εμανουέλ Μακρόν, Όλαφ Σολτς και Μάριο Ντράγκι, που αποκάλεσε «λάτρεις βατράχων, λουκάνικου και σπαγγέτι» με αφορμή την επίσκεψή τους στο Κίεβο τον περασμένο Ιούνιο, αυτή τη φορά στο σταυρόνημα του Μεντβέντεφ μπήκε ένας από τους ισχυρότερους υποστηρικτές της Ουκρανίας, η Πολωνία και ο πρωθυπουργός της.

Όπως σημείωσε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και στενός σύμμαχος του Πούτιν σε ανάρτησή του στο Twitter: «Κάποιος ηλίθιος, ονόματι Ματέους Μοραβιέτσκι, είπε ότι η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να πλήξει τη Ρωσία κι ότι δεν ανησυχία για τον πόλεμο του ΝΑΤΟ κατά της Ρωσίας, γιατί η τελευταία σύντομα θα ηττηθεί.

— Polish text below —

Some dumbhead called Mateusz Morawiecki said that Ukraine had the right to hit Russia, and that he had no worries about NATO’s war against Russia, because the latter would soon lose it. I don’t know who’s going to win, or lose such a war, but…

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) April 14, 2023