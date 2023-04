Χορεύτρια 102 ετών: «Θα σταματήσω όταν με πάρουν σε κουτί»

Έχουν περάσει δεκαετίες από τότε που η Dinkie Flowers χόρευε επαγγελματικά, αλλά η προχωρημένη ηλικία της δεν την εμποδίζει στο ελάχιστο να χορεύει, λέγοντας πως δεν θα σταματήσει μέχρι «να με πάρουν σε κουτί». Τον επόμενο μήνα γίνεται 102 ετών. «Ο χορός σε κρατάει ζωντανό. Το να χορεύω και να βρίσκομαι στον ήλιο με κάνει ευτυχισμένη», λέει στη South West News Service. «Με έχει βοηθήσει να διατηρούμαι υγιής. Όλοι πρέπει να κάνουν κάτι, δεν πρέπει να κάθονται όλη μέρα», προσθέτει είπε η πρώην ακροβάτισσα. «Εγώ χορεύω λιγάκι, δεν μπορώ να σταματήσω, το βλέπετε». Η Dinkie Flowers από το Shoreham-by-Sea του West Sussex σκοπεύει να γιορτάσει τα γενέθλιά της με ένα πάρτι τσαγιού στις 7 Μαΐου.

«Θα έρθουν μερικοί φίλοι και θα πιούμε απογευματινό τσάι στον κήπο. Θα το κάνουμε σωστά: θα βγάλουμε τις πορσελάνες και θα στρώσουμε το τραπέζι, θα το κάνουμε πολύ ωραία», λέει η Lesley, που φροντίζει την Flowers. «Θα φτιάξουμε και σάντουιτς, όπως αν πήγαινες στο Ritz για απογευματινό τσάι. Λίγη μουσική και μερικοί συγγενείς και φίλοι, αλλά συνηθίζουν να της φέρνουν κάρτες και διάφορα πράγματα», συνεχίζει.

Dancer Dinkie Flowers is celebrating 100 years of being the centre of attention.

She doesn't look (or act) her age, but Dinkie celebrated her card from the Queen with a glass of birthday bubbly and performed 100 high kicks.@KNashTV | #5News pic.twitter.com/eqK5yogGdr

