Γκαγκάριν – φεγγάρι: Εντυπωσιακό βίντεο με το πορτρέτο του κοσμοναύτη

Ένα εντυπωσιακό πορτρέτο του Γιούρι Γκαγκάριν, έκτασης τριάντα μέτρων, σχεδιάσανε στην παραλία της Ανάπα της Ρωσίας, για την επέτειό του από την πτήση του στο διάστημα.

Το πορτρέτο αυτό κατέγραψε σε βίντεο και ανάρτησε στον επίσημο ιστότοπό του ο Δήμος της Ανάπα.

Vostok 1 launched 62 years ago today when Yuri Gagarin became the first human to orbit the Earth! 👩‍🚀 pic.twitter.com/lveCMpUTC1

Στις 12 Απριλίου του 1961, ο Γκαγκάριν, έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ταξίδεψε στο διάστημα και μπήκε σε τροχιά γύρω από τη Γη.

62 years ago, Yuri Gagarin made history by becoming the first human to orbit Earth, as the Soviet Union beat the U.S. in the race to send a human to outer space.

Watch Soviet archive footage taken moments before liftoff and celebrations upon Gagarins return. 👇 pic.twitter.com/UUvfzYONBU

— red. (@redstreamnet) April 12, 2023