Διαρροή απόρρητων εγγράφων ΗΠΑ: Συνελήφθη ο ύποπτος – Μέλος της Εθνοφρουράς Αεροπορίας

Ο επικεφαλής της διαδικτυακής ομάδας στην οποία διέρρευσαν διαβαθμισμένα έγγραφα του Πενταγώνου των ΗΠΑ είναι μέλος της Εθνοφρουράς Αεροπορίας της Μασαχουσέτης. Αυτό ανέφερε σήμερα η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη συνεντεύξεις και έγγραφα τα οποία εξέτασε. Ο ύποπτος ονομάζεται Τζακ Τεϊσέιρα, 21 ετών, και ήταν ο επικεφαλής του Thug Shaker Central, μιας διαδικτυακής ομάδας με 20-30 μέλη, τα οποία μοιράζονταν την αγάπη τους για τα όπλα, έκαναν ρατσιστικές αναρτήσεις και μιλούσαν για βιντεοπαιχνίδια.

Λίγη ώρα αργότερα, η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) προχώρησε σε μία σύλληψη για τη διαρροή των διαβαθμισμένων εγγράφων του Πενταγώνου και συνεχίζει την επιχείρηση επιβολής του νόμου στο Νορθ Ντάιτον της Μασαχουσέτης, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters. Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, ταξίαρχος Πατ Ράιντερ, λίγο νωρίτερα χαρακτήρισε τη διαρροή αυτή «προμελετημένη εγκληματική ενέργεια». Παρέπεμψε τους δημοσιογράφους, για περισσότερες διευκρινίσεις, στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο νεαρός είναι ο επικεφαλής μιας διαδικτυακής ομάδας βιντεοπαιχνιδιών όπου είχε αναρτηθεί ένας μεγάλος αριθμός απόρρητων εγγράφων. Το FBI είχε περιορίσει τον αριθμό των ανθρώπων που πιστεύει ότι θα μπορούσαν να είναι υπεύθυνοι για τις διαρροές και διεξάγει συνεντεύξεις τις τελευταίες ημέρες, δήλωσαν νωρίτερα πηγές του CNN. Την Τετάρτη, η Washington Post ανέφερε ότι το άτομο πίσω από τη διαρροή εργαζόταν σε στρατιωτική βάση και δημοσίευσε ευαίσθητα μυστικά εθνικής ασφάλειας σε μια διαδικτυακή ομάδα.

BREAKING: New video shows federal agents arresting Jack Teixeira, in connection with leaking sensitive U.S. documents online, a law enforcement official tells @ABC News. https://t.co/UgDBGMvqHf pic.twitter.com/faRUwKEfek

Ο ύποπτος περιγράφεται στο ρεπορτάζ της Post ως ένας μοναχικός νεαρός και λάτρης των όπλων, ο οποίος ήταν μέλος ενός chatroom περίπου δύο δωδεκάδων ατόμων στο Discord -μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που είναι δημοφιλής σε άτομα που παίζουν βιντεοπαιχνίδια. Τα μέλη της ομάδας, προσθέτει το ρεπορτάζ, μοιράζονταν την αγάπη τους για τα όπλα και τον στρατιωτικό εξοπλισμό. «Είναι γυμνασμένος. Είναι δυνατός. Είναι οπλισμένος. Είναι εκπαιδευμένος. Ό,τι περιμένει κανείς να δει σε ένα τέτοιο σκηνικό που θυμίζει ταινία» είπε ένα μέλος της ομάδας στους δημοσιογράφους της Washington Post. Τον περιέγραψε ως «έναν νεαρό, χαρισματικό άνθρωπο που αγαπά τη φύση, τον Θεό, τα όπλα και τους αγώνες αυτοκινήτων».

Από τη μεριά του, ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι ανησυχεί για το γεγονός ότι συνέβησαν οι διαρροές, αλλά όχι απαραίτητα για το περιεχόμενό τους. «Δεν ανησυχώ για τη διαρροή. Με ανησυχεί το γεγονός ότι συνέβη, αλλά δεν υπάρχει τίποτα σύγχρονο που να έχει κάποια συνέπεια απ’ ό,τι γνωρίζω». Τα έγγραφα που διέρρευσαν και αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ορισμένα από τα οποία περιήλθαν στην κατοχή του CNN, περιλαμβάνουν λεπτομερείς εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών τόσο για τους συμμάχους όσο και για τους αντιπάλους, μεταξύ άλλων για την κατάσταση του πολέμου στην Ουκρανία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τόσο το Κίεβο όσο και η Μόσχα, καθώς ο πόλεμος φαίνεται να έχει κολλήσει σε αδιέξοδο.

BREAKING: US intelligence leaker Jack Teixeira, a 21-year-old member of the Air National Guard, is arrested at his home in Massachusetts. pic.twitter.com/vZ2y6d3Fqd

— 301 Military (@301military) April 13, 2023