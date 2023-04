Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ: Σκοτώθηκε o Craig Breen

Ο οδηγός της αγωνιστικής ομάδας της Hyundai Motorsport, Craig Breen, πραγματοποίησε σήμερα την τελευταία του διαδρομή, καθώς κατά την διάρκεια των δοκιμών για το ράλλυ Κροατίας της επόμενης εβδομάδας, έχασε τον έλεγχο του i20 Ν Rally 1 και μαζί τη ζωή του. Σύμφωνα με τα Μέσα Ενημέρωσης, στις 12:40 τοπική ώρα, ο Craig Breen δεν μπόρεσε να πάρει την κλειστή δεξιά στροφή με αποτέλεσμα να χτυπήσει με το εμπρός αριστερό τμήμα του i20 N σε ένα στύλο και να χάσει την ζωή του. Ο συνοδηγός του από την άλλη, ο James Fulton την γλύτωσε με μικροτραυματισμούς.

Οι αστυνομικές αρχές της Κροατίας διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, με το WRC να δηλώνει σοκαρισμένο και λυπημένο για τον χαμό του 33χρονου Ιρλανδού οδηγού αγώνων. Συλλυπητήρια εξέφρασε και ο πρόεδρος της FIA, Mohammed Ben Sualayem, εκ μέρους όλου το Οργανισμού, και ανέφερε ότι οι σκέψεις και οι προσευχές όλων είναι στους αγαπημένους ανθρώπους του άτυχου Craig. Από την μεριά της η Hyundai Motorsport δεν ήθελε να κάνει σχόλια για το δυστύχημα και εκφράζει τα συλλυπητήρια και την συμπαράστασή της στην οικογένεια και τους φίλους του Craig.

Δείτε την ανακοίνωση της Hyundai Motorsport:

Statement from Hyundai Motorsport pic.twitter.com/GLNXbphVQW — hmsgofficial (@HMSGOfficial) April 13, 2023

H ανακοίνωση της Toyota Gazοo Racing WRT για την απώλεια του Breen:

Το post της επίσημης σελίδας της Formula 1 στο twitter για τον Breen:

The Formula 1 community is sending our thoughts and love to Craig Breen's family and friends https://t.co/vuI9Tgs0NY — Formula 1 (@F1) April 13, 2023

Δεκάδες οδηγοί από τo WRC, τη Formula 1 και οποιαδήποτε άλλη μορφή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους για το χαμό του Breen, με post τους στο twitter.

O Craig Breen συμμετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC) σε διάφορες κατηγορίες από το 2011 και, μέχρι το θάνατό του, είχε πάρει μέρος σε 81 αγώνες, ενώ είχε βρεθεί σε 8 πόντιουμ. Το 2014 κέρδισε τον πρώτο του αγώνα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC), το δικό μας, Ράλλυ Ακρόπολις. Ήταν γιός του επίσης οδηγού αγώνων Ray Breen.

It is with great sadness that we learn of the passing of @Craig_Breen. The whole Peugeot Sport family would like to share our deepest condolences with his family, friends, fans and the @HMSGOfficial Team. https://t.co/cwPAtSUAer pic.twitter.com/pY2U7QIyP8 — Peugeot Sport (@peugeotsport) April 13, 2023