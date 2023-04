Bad Boys 4: Αυτός είναι ο νέος «κακός»

Ο άλλοτε γιατρός της σειράς «Grey’s Anatomy», Έρικ Ντέιν, θα αναλάβει τον ρόλο του «κακού» στην 4η κατά σειρά ταινία των «Bad Boys», στο πλευρό των Γουίλ Σμιθ και Μάρτιν Λόρενς. Μπορεί να μην έχουν διαρρεύσει πληροφορίες για την πλοκή και τους χαρακτήρες του νέου φιλμ, ωστόσο, το Deadline αποκαλύπτει με δημοσίευμα, πως ο Ντέιν θα υποδυθεί έναν κακοποιό. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τους επόμενους μήνες, με τους των Γουίλ Σμιθ και Μάρτιν Λόρενς να επιστρέφουν στο αχτύπητο δίδυμο των ντετέκτιβ.

Eric Dane will join Will Smith and Martin Lawrence for a fourth film in Sony Pictures’ ‘Bad Boys’ franchise https://t.co/esen08OMXz

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 10, 2023