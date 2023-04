Παγκόσμιο σοκ με το βίντεο αποκεφαλισμού Ουκρανού στρατιώτη – Η απάντηση του Κρεμλίνου

Σοκαρισμένη δηλώνει η αποστολή του ΟΗΕ στην Ουκρανία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα από την ανεύρεση στο διαδίκτυο βίντεο, το οποίο φέρεται να δείχνει τον αποκεφαλισμό ενός Ουκρανού αιχμαλώτου πολέμου από Ρώσο στρατιώτη. Η συγκεκριμένη αποστολή αναφέρθηκε κατά δεύτερο λόγο στην ύπαρξη και ενός άλλου βίντεο, που δείχνει αυτή τη φορά «ακρωτηριασμένα πτώματα, προφανώς Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου» και ζήτησε «αυτά τα περιστατικά να αποτελέσουν αντικείμενο πραγματικής έρευνας και οι δράστες τους να λογοδοτήσουν». Εξάλλου η ΕΕ θα ζητήσει «να λογοδοτήσουν όλοι οι δράστες και οι συνεργοί εγκλημάτων πολέμου» στην Ουκρανία, όπως τόνισε σήμερα η Ναμπίλα Μασράλι εκπρόσωπος του επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ. Η ΕΕ «δεν διαθέτει πληροφορίες για την αυθεντικότητα του βίντεο», αλλά «αν αυτή επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για μία ακόμη σκληρή υπενθύμιση της απάνθρωπης φύσης της ρωσικής επιθετικότητας», πρόσθεσε η ίδια.

Φυσικά, το Κρεμλίνο από την πλευρά του ζήτησε έλεγχο της αυθεντικότητας του βίντεο. «Πρόκειται φυσικά για φρικτές εικόνες», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας. ««Στον κόσμο των ‘fakes’ στον οποίο ζούμε, πρέπει να βεβαιωθούμε πως το βίντεο αυτό είναι αυθεντικό», πρόσθεσε.

The execution of a Ukrainian captive…

This is a video of Russia as it is. This is a video of 🇷🇺 trying to make just that the new norm.

Everyone must react. Every leader. Don't expect it to be forgotten.

We are not going to forget anything. The defeat of 🇷🇺 terror is necessary. pic.twitter.com/H8Or6HJnYW

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2023