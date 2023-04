Spike NLOS Ελλάδα: «Διασφαλίζεται η σταθερότητα στην περιοχή»

Το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα τη συμφωνία για την πώληση αντιαρματικών πυραύλων τύπου Spike στην Ελλάδα, σε ένα deal που αποτιμάται περίπου στα 370 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το Reuters. Σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο, οι πύραυλοι θα κατασκευαστούν από την κρατική εταιρεία Rafael. «Αυτό το project προστίθεται σε μια σειρά συμφωνιών μεταξύ του κράτους του Ισραήλ και της Ελληνικής Δημοκρατίας και δίνει περαιτέρω έμφαση στην ισχυρή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών μας και στην άμυνα μας, καθώς και στην κοινή μας δέσμευση για τη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή» δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Γιοάβ Γκαλάντ.

Έμπειρα στελέχη του Στρατού Ξηράς επισημαίνουν πως τo Spike NLOS είναι ένα όπλο με μεγάλη δύναμη πυρός, ιδανικό για την άμυνα της χώρας μας στα σύνορα, ικανό να ανταποκριθεί στις ανάγκες του Έβρου αλλά και των νησιών του ανατολικού Αιγαίου. Έχοντας στη φαρέτρα τους συγκεκριμένους πυραύλους, οι Ένοπλες Δυνάμεις θα μπορούν να αμυνθούν ακόμη πιο αποτελεσματικά σε ενδεχόμενη αποβατική ενέργεια, ενώ παράλληλα, με το βεληνεκές να ξεπερνά τα 30 χιλιόμετρα θα μπορούν να προκαλέσουν πλήγμα τόσο σε ναυτικές δυνάμεις της Τουρκίας όσο και σε στρατηγικά σημεία στα Μικρασιατικά παράλια.

Ένα από τα χαρακτηριστικά που κάνουν τον πύραυλο Spike NLOS μοναδικό, εκτός από την κορυφαία του ακρίβεια, είναι οι πολλαπλές χρήσεις του καθώς μπορεί να εγκατασταθεί σε κάθε είδους χερσαία, αεροπορική και ναυτική πλατφόρμα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα ελικόπτερα Apache του Στρατού Ξηράς, ενώ επίσης μπορεί να εγκατασταθεί σε διάφορα οχήματα του Ελληνικού Στρατού και να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση και καταστροφή τεθωρακισμένων οχημάτων και αρμάτων μάχης. Μπορεί να μεταφερθεί ακόμα και από μικρά τεθωρακισμένα και είναι εξαιρετικά απλό στον χειρισμό του.

Η κίνηση – ματ με το Spike NLOS έγινε από τους Αρχηγούς ΓΕΝ, Αντιναύαρχο Στυλιανό Πετράκη και ΓΕΣ, Αντιστράτηγο Χαράλαμπο Λαλούση, οι οποίοι διαπίστωσαν πως η έκδοση των Spike που μπορούν να τοποθετηθούν και σε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού θα ενίσχυε σημαντικά την αποτρεπτική μας ισχύ. Έτσι, κινούμενοι μεθοδικά εισηγήθηκαν την απόξτηση του συγκεκριμένου οπλικού συστήματος, με το Πολεμικό Ναυτικό να αποκτά εκτοξευτές Spike NLOS για τις κανονιοφόρους κλάσης ΜΑΧΗΤΗΣ και τα Σκάφη Ανορθόδοξου Πολέμου Mark V της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών αναβαθμίζοντας την ισχύ πυρός των παραπάνω μονάδων.

A government-to-government defense exports agreement was signed between the Israel Ministry of Defense and the Hellenic Ministry of National Defence to acquire Rafael’s “Spike” missiles. The agreement was led by the IMoD's SIBAT and is valued at approximately 370 million Euros. pic.twitter.com/694lWwu6Xx

— Ministry of Defense (@Israel_MOD) April 10, 2023