Know your Customer – Αναπτυξιακή Τράπεζα: Αυξάνονται στις 100.000 οι επιχειρήσεις

Know your Customer - Αναπτυξιακή Τράπεζα: Το «Know your customer» αποτελεί χρηματοδοτικό εργαλείο

Σε 100.000 ανέρχεται ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα έχουν πρόσβαση στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, όπως γνωστοποίησε ο Γιάννης Οικονόμου. Μέσω Twitter, ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία «Know your customer» της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, η οποία διευκολύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό. «#Με_σχέδιο η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα διευκολύνει την πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αν και θα μπορούσαν να δανειοδοτηθούν δεν καταφέρνουν να πάρουν δάνειο από τράπεζα. Με το εργαλείο «Know your Customer» ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα έχουν πρόσβαση στο δανεισμό θα ανέβει στις 100.000», έγραψε ο Γιάννης Οικονόμου. Το εργαλείο «Know your customer» από την Αναπτυξιακή Τράπεζα Το «Know your customer» αποτελεί χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο παρουσιάστηκε προ ημερών παρόντος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, και αφορά υγιείς και ενήμερες επιχειρήσεις, οι οποίες αποκλείονταν από τις τράπεζες λόγω μεγέθους. «Χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω μεγάλη καινοτομία στα χρηματοδοτικά εργαλεία έτσι ώστε να μπορούμε να συνδέουμε επενδύσεις, επιχορηγήσεις, χαμηλότοκα δάνεια με την αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση των επιχειρήσεων να προσαρμοστούν στην διπλή πρόκληση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της κλιματικής αλλαγής, της πράσινης, δηλαδή, μετάβασης. Και πιστεύω ότι είναι ένας εξαιρετικά έξυπνος τρόπος να ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις να κάνουν τέτοιου είδους επενδύσεις οι οποίες είναι απαραίτητες όχι μόνο για να διακριθούν επιχειρηματικά, τολμώ να πω και για την ίδια τους την επιχειρηματική επιβίωση», τόνισε ο πρωθυπουργός. Από την πλευρά του ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης είπε: «Είχαμε ένα πραγματικό πρόβλημα και παρουσιάζουμε τη λύση. Όταν δει ο κόσμος την ευκολία με την οποία δουλεύει η λύση αυτή, η οικονομία θα γυρίσει σελίδα. Τα δάνεια θα προσθέσουν δύναμη που η οικονομία χρειάζεται». #Με_σχέδιο η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα διευκολύνει την πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αν και θα μπορούσαν να δανειοδοτηθούν δεν καταφέρνουν να πάρουν δάνειο από τράπεζα. Με το εργαλείο «Know your Customer» ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα… — Γιάννης Οικονόμου (@joikonomou) April 10, 2023