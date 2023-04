Δίκες της Νυρεμβέργης: Πέθανε ο τελευταίος επιζήσας εισαγγελέας που καταδίκασε τους Ναζί

Σε ηλικία 103 ετών πέθανε ο Μπέντζαμιν Φέρεντς, ο τελευταίος επιζήσας εισαγγελέας από τις δίκες της Νυρεμβέργης που κατάφερε να οδηγήσει στη δικαιοσύνη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εκατοντάδες ναζί που διέπραξαν εγκλήματα πολέμου. Ο Φέρεντς, νομικός με σπουδές στο Χάρβαρντ, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις τις καταδίκες πολλών Γερμανών αξιωματικών που ήταν αρχηγοί διαφόρων ταγμάτων θανάτου κατά τη διάρκεια του πολέμου. Σύμφωνα με τους New York Times, ο Φέρεντς πέθανε σε ίδρυμα υποβοηθούμενης διαβίωσης στο Boynton Beach της Φλόριντα.

Ο Φέρεντς ήταν μόλις 27 ετών, όταν υπηρέτησε στη Νυρεμβέργη ως εισαγγελέας το 1947. οι ναζί κατηγορούμενοι, μεταξύ αυτών και ο Χέρμαν Γκέρινγκ, κάθισαν στο εδώλιο για μια σειρά από δίκες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένου του Ολοκαυτώματος. Για δεκαετίες, ο ίδιος υποστήριξε τη δημιουργία ενός διεθνούς ποινικού δικαστηρίου. Το πέτυχε με τη σύσταση του διεθνούς δικαστηρίου στη Χάγη της Ολλανδίας. Επίσης, ήταν σημαντικός δωρητής στο Μουσείο Μνήμης του Ολοκαυτώματος των ΗΠΑ που ιδρύθηκε στην Ουάσιγκτον.

«Σήμερα ο κόσμος έχασε έναν ηγέτη στο αγώνα για δικαιοσύνη, για τα θύματα της γενοκτονίας και των σχετικών εγκλημάτων», ανέφερε το Μουσείο Ολοκαυτώματος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του στο Twitter.

Στη Νυρεμβέργη, ο Φέρεντς υπηρέτησε ως γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ στη δίκη 22 αξιωματικών που ηγούνταν παραστρατιωτικών ομάδων δολοφονίας γνωστών ως Einsatzgruppen και τα οποία ήταν μέρος των διαβόητων ναζιστικών SS. Οι ομάδες αυτές πραγματοποίησαν μαζικές δολοφονίες. Στόχος ήταν οι Εβραίοι, οι Τσιγγάνοι και άλλοι, κυρίως άμαχοι κατά τη διάρκεια του πολέμου στην κατεχόμενη από τους Γερμανούς Ευρώπη και ήταν υπεύθυνες για περισσότερους από ένα εκατομμύριο θανάτους.

Today the world lost a leader in the quest for justice for victims of genocide and related crimes. We mourn the death of Ben Ferencz—the last Nuremberg war crimes prosecutor. At age 27, with no prior trial experience, he secured guilty verdicts against 22 Nazis.

— US Holocaust Museum (@HolocaustMuseum) April 8, 2023