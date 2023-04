Πρόεδρος UEFA: «Χωρίς τον Μέσι η Αργεντινή δεν θα είχε φτάσει ούτε στα προημιτελικά. Πρωτόγονος ο Μαρτίνες»

O πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν δήλωσε ότι «χωρίς τον Μέσι η Αργεντινή δεν θα είχε φτάσει καν στα προημιτελικά» του Μουντιάλ 2022. Παράλληλα, υποστήριξε πως «ο Μέσι θα έπρεπε ως αρχηγός να πει στον Εμιλιάνο Μαρτίνες να δείξει σεβασμό», αναφερόμενος στις χειρονομίες και τη στάση του τερματοφύλακα της Αργεντινής μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 στο Κατάρ. Οι δηλώσεις αυτές «φιλοξενούνται» στο βιβλίο «Messianico» των δημοσιογράφων Σεμπάστιν Φεστ από την Αργεντινή και Αλεξάντρ Ζούλιαρ, σε μια μεγάλη έρευνα για τη ζωή και την ποδοσφαιρική καριέρα του Λιονέλ Μέσι, μία ολοκληρωμένη και αποκαλυπτική βιογραφία που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα στην Ισπανία και αυτή την εβδομάδα στην Αργεντινή.

«Στο τέλος, ο Μέσι παίζει όλη τη χρονιά με τον Κιλιάν Εμπαπέ», είπε αναφερόμενος στη χειρονομία του «Ντιμπού» Μαρτίνες: «Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κοροϊδεύει τον Μπαπέ. Αυτό δεν είναι αθλητικό πνεύμα, ήταν… πρωτόγονο και δεν μου άρεσε. Αυτό δεν γίνεται. Κέρδισες το Μουντιάλ! Δείξε μεγαλείο, δείξε ότι δεν είσαι πρωτόγονος. Μπορείς να είσαι τέλειος τερματοφύλακας, αλλά αν δεν είσαι καλός άνθρωπος…», είπε ο Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο οποίος εξέφρασε στη συνέχεια τον θαυμασμό του για το ποδόσφαιρο που παρουσίασε ο Λιονέλ Μέσι: «Χωρίς αυτόν, η Αργεντινή δεν θα είχε φτάσει ούτε στα προημιτελικά. Όταν δεν ξέρεις τι να κάνεις στο γήπεδο, περνάς τη μπάλα στον Μέσι. Ήμουν σίγουρος ότι ο τελικός -που ήταν φανταστικός- θα ήταν του Μέσι. Και στο τέλος το άξιζε. Η Αργεντινή ήταν καλύτερη από τη Γαλλία».

