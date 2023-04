Σκαφίδα Survivor: Το βίντεο που την «καίει» – Τρώει κρυφά και στέλνει… φιλιά

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τις παραβιάσεις των παικτών στο Survivor All Star. Λίγες μέρες μετά την αποβολή Ηλία Γκότση και Γιωρίκα Πιλίδη για επικοινωνία με ντόπιο, στον οποίο έδωσαν χρήματα για να τους προμηθεύσει φαγητό, ένα νέο βίντεο ήρθε στο «φως» της δημοσιότητας. Αυτή τη φορά, η Αφροδίτη Σκαφίδα, καταγράφεται να παραβιάζει τον κανόνα του φαγητού. Το κλιπ που αναρτήθηκε αρχικά στο nassosblog.gr και προβλήθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», δείχνει την παίκτρια να τρώει κρυφά φαγητό, και συγκεκριμένα κρακεράκια ή ρυζογκοφρέτα, στο δάσος, εκτός παραλίας.

Χαμογελαστή κοιτά στην κάμερα του άγνωστου ατόμου που την καταγράφει, τρώει και να στέλνει… φιλιά! Το άτομο είναι πιθανό να είναι ντόπιος που την προμηθεύει, χωρίς, ωστόσο, αυτό να έχει επιβεβαιωθεί. Ακόμη, το συγκεκριμένο βίντεο, είναι από τον πρώτο μήνα της Αφροδίτης Σκαφίδα στο ριάλιτι. «Υπάρχουν τρία συνολικά βίντεο, όπως γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ μας, τα οποία έχουν στα χέρια τους άνθρωποι που βρίσκονται στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι ένας ντόπιος αυτός που την έχει προμηθεύσει με μια ρυζογκοφρέτα, μπάρα δημητριακών. Κάπου στέλνει τις ευχαριστίες της» αναφέρθηκε στην εκπομπή. Στα άλλα βίντεο πρωταγωνιστούν παίκτες, που στα συμβούλια φωνάζουν και βοηθούν στην αποβολή παικτών, για τους ίδιους λόγους, κατά τις ίδιες πληροφορίες.

Οι παραβιάσεις στο Survivor All Star

Το θέμα που απασχόλησε περισσότερο τις ψυχαγωγικές εκπομπές και τα social media, τελευταία, είναι η αποβολή των Ηλία Γκότση και Γιωρίκα Πιλίδη. Η συγκεκριμένη αποβολή έρχεται λίγο μετά την άμεση απομάκρυνση της Ασημίνας Χατζηανδρέου και της Κατερίνας Δαλάκα από το παιχνίδι, ενώ στο φως της δημοσιότητας, ήρθαν και παραβιάσεις βασικών κανόνων από παίκτες άλλης χρονιάς, όπως η αποκάλυψη, ότι ο Σπύρος Μαρτίκας επικοινωνούσε με την οικογένειά του, με μεσάζοντα, άνθρωπο της παραγωγής.

Ντόπιος έλαβε χρήματα για τον Πιλίδη και λίστα με ψώνια για τον Γκότση

Σε πρόσφατο επεισόδιο του ριάλιτι ο παρουσιαστής δικαιολόγησε τις απουσίες των Ηλία Γκότση και Γιωρίκα Πιλίδη, λέγοντας στους υπόλοιπους ότι οι δύο παίκτες παραβίασαν κάποιους κανονισμούς του ριάλιτι επιβίωσης, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. «Θα πρέπει να σας πω κάτι. Όπως βλέπετε, από την παρέα μας αυτή την στιγμή λείπουν δύο παίκτες της Μπλε ομάδας, ο Ηλίας Γκότσης κι ο Γιωρίκας Πιλίδης. Κι οι δύο παίκτες έχουν παραβιάσει βασικούς κανόνες του Survivor. Κάθε παίκτης έχει κάνει διαφορετική παράβαση», δήλωσε χαρακτηριστικά και σημείωσε πως η παραγωγή πρέπει να συλλέξει τις πληροφορίες που χρειάζεται, προκειμένου να εξεταστεί πόσο σοβαρές ήταν οι παραβάσεις τους, αλλά και το μέλλον τους στον Άγιο Δομίνικο.

Μέχρι τότε, παραμένουν και οι δύο εκτός αγωνισμάτων. «Είμαστε υποχρεωμένοι, μέχρι να εξετάσουμε όλα τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, να αφήσουμε αυτούς τους παίκτες εκτός παιχνιδιού. Αφού συλλέξουμε όλα τα στοιχεία που χρειαζόμαστε και δούμε όλες τις λεπτομέρειες, θα σας ανακοινώσουμε την απόφασή μας για το μέλλον των δύο παικτών» συμπλήρωσε κλείνοντας ο Λιανός.

Στο Συμβούλιο του νησιού ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε την οριστική απομάκρυνση των Ηλία Γκότση και Γιωρίκα Πιλίδη από το Survivor All Star.

Ο παρουσιαστής, αφού αποσαφήνισε ότι το ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ είναι ένα δίκαιο παιχνίδι, ανακοίνωσε:

«Ο Γιωρίκας Πιλίδης κι ο Ηλίας Γκότσης παραβίασαν βασικούς κανόνες του Survivor. Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Ο Γιωρίκας παραβίασε τον κανόνα της επικοινωνίας. Είχε επικοινωνία με την Ελλάδα, βρήκαμε το κινητό από το οποίο έγινε η επικοινωνία και βρήκαμε και τον συγκεκριμένο αριθμό στον οποίο καλούσε. Ο Ηλίας Γκότσης κατ’ εξακολούθηση και συστηματικά βρήκε τρόπο σε συνεννόηση με ντόπιους να έχει τροφή στο Survivor.

Άλλος ένας κι απαραβίαστος κανόνας του παιχνιδιού. Και για αυτήν την περίπτωση υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις. Έχοντας πλέον όλα τα δεδομένα στα χέρια μας, φτάσαμε στο σημείο να εξετάσουμε τα στοιχεία ένα ένα και καταλήξαμε στην συγκεκριμένη απόφαση. Θα σας ανακοινώσω την απόφαση της παραγωγής. Η απόφαση είναι ότι ο Γιωρίκας Πιλίδης κι ο Ηλίας Γκότσης αποβάλλονται από το Survivor All Star» ανέφερε ο Γιώργος Λιανός, αφήνοντας τους παίκτες άφωνους με τις καταιγιστικές εξελίξεις.

Oι δύο παίκτες ήρθαν σε επικοινωνία με ντόπιο

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Πρωινό μας» οι δύο παίκτες ήρθαν σε επικοινωνία με κάποιον ντόπιο από τον Άγιο Δομίνικο, ο οποίος και παραδέχτηκε ότι τους βοήθησε. Στον λογαριασμό του ανθρώπου από τον Άγιο Δομίνικο, η παραγωγή είδε κατάθεση 300 δολαρίων για λογαριασμό του Γιωρίκα Πιλίδη, πιθανότατα από άτομο του στενού του περιβάλλοντος.

Από την άλλη, ο νικητής του Survivor 2018, Ηλίας Γκότσης, έδωσε στον ίδιο ντόπιο μια λίστα με ψώνια, γραμμένη στα αγγλικά, στην οποία μεταξύ ορισμένων τροφίμων, αναγράφονταν «καπνικά προϊόντα» και «αναψυκτικά». Πληροφορίες του ίδιου ρεπορτάζ αναφέρουν πως ο Γιωρίκας Πιλίδης παραδέχτηκε τις πράξεις του, μπροστά σε όλους, ενώ ο Ηλίας Γκότσης από την άλλη μεριά, αρνήθηκε τα πάντα. Προς επίρρωση τη θέσης του, μάλιστα, θέλησε να τονίσει πως ο ίδιος δεν γνωρίζει αγγλικά, οπότε δεν θα μπορούσε να γράψει τη λίστα.

Τα μηνύματα του Μαρτίκα στο περσινό Survivor στην αδερφή του

Το πρωί της Δευτέρας 28 Μαρτίου, ρεπορτάζ του «Super Κατερίνα» έφερε στην επιφάνεια μία αποκάλυψη για τον Σπύρο Μαρτίκα, ο οποίος φαίνεται πως είχε καταφέρει να αποκτήσει επικοινωνία με την αδερφή του. Δημοσιογράφος της εκπομπής, παρουσίασε τον πάπυρο με το χειρόγραφο μήνυμα του φαρμακοποιού στο περσινό Survivor, το οποίο θα έφτανε στην αδερφή του με μεσάζοντα, άνθρωπο της παραγωγής. «Σε αγαπώ, έχε τον νου σου σε παρακαλώ.

Είναι τρομερά δύσκολα εδώ. Μία δύσκολη φυλακή πείνας» γράφει ο Μαρτίκας στον πάπυρο, το περιεχόμενο του οποίου εστάλη στην αδερφή του. Όσο για τον άτομο που μεσολάβησε για να φτάσει το μήνυμα στη Θεοδώρα Μαρτίκα, έγραψε: «Ο … που σου στέλνει τώρα είναι ο φύλακας άγγελός μου εδώ. Αποθήκευσε στα τηλέφωνά μας το τηλέφωνό του». Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το μήνυμα έφτασε στη Θεοδώρα Μαρτίκα με τον εξής τρόπο: Το άτομο από την παραγωγή που βοηθούσε τον παίκτη, έστειλε μέσω κινητού φωτογραφία από το γράμμα.

Ο καβγάς Άρη Σοϊλέδη και Βρισηίδας Ανδριώτου στο Twitter

Παίκτες που συμμετείχαν σε προηγούμενα «Survivor» σχολιάζουν καθημερινά τις εξελίξεις, ενώ χθες ξέσπασε χθες κι ένας διαδικτυακός καβγάς μεταξύ Άρη Σοϊλέδη και Βρισηίδας Ανδριώτου. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Τζέιμς Καφετζής έγραψε στο προφίλ του στο Twitter. «Χαχαχαχαχα βρείτε μου έστω έναν που δεν έχει κλέψει φαγητό! Όποιος σας πει όχι, είναι μεγάλος ψεύτης». Η Κάτια Ταραμπάνκο απάντησε στον Καφετζή «εγώ» με χιουμοριστική διάθεση, αφού έχει κλέψει ρύζι στο προηγούμενο ριάλιτι που συμμετείχε. Μετά τα παραπάνω, ο Άρης Σοϊλέδης και η Βρισηίδα Ανδριώτου αντάλλαξαν βαριές κουβέντες σε έναν εκρηκτικό διάλογο.

Νέες παραβιάσεις;

Από τα όσα έγραψαν, προκύπτουν μάλιστα νέες παραβιάσεις στο ριάλιτι επιβίωσης.

Άρης Σοϊλέδης: «Αχ Κάτια μου και Βρισηίδα ξεχνάτε πολύ εύκολα πίσω από την καλύβα που ήρθα και σας είπα μαζευτείτε γιατί είστε χύμα και θα σας δουν με τα ψωμάκια του τοστ τα ξεχάσατε που τα είχατε απλώσει και κάνατε πικ Νικ; @VrisiidaAndro @Kweenkatyatar αλλά ξέχασα ήταν αγορασμένα»

Βρισηίδα Ανδριώτου: «Καλά αν ασχοληθώ εγώ μαζί σου καήκαμε. Το ότι μια φορά βρήκαν τα κορίτσια φαγητό και μου έδωσαν να φάω δεν σημάνει ότι έκλεψα… τουλάχιστον ήταν άνθρωποι. Ενώ ΕΣΥ που αγόρασες ΜΗΝΕΣ δεν μου έδινες ΜΟΝΟ εμένα για να πεθάνω και να φύγω από το παιχνίδι! Τι δεν θυμάσαι τα λόγια σου;».

Άρης Σοϊλέδης: «Πάλι ψέματα λες στον κόσμο. Όχι μια φορά πολλές φορές έλα σε παρακαλώ… Σε σένα να έδινα Εγώ φαγητό;; που να μου κοβόταν το χέρι… αλλά να σ θυμίσω ότι σου έδινε ο Σπύρος με τα λεφτά που του έστελναν οι δικοί του… Έλα φιλάκια. Ψέματα; Έλα σου έρχεται η βόμβα».

Βρισηίδα Ανδριώτου: «Τον λόγο τον έχει η παραγωγή και απέδειξε ποιος έπρεπε να ήταν στο All Star και ποιος όχι. Κάτι ξέρει παραπάνω η παραγωγή».

Άρης Σοϊλέδης: «Κάνε λίγο υπομονή Βρισηίδα. Όσον αφορά την παραγωγή άστο γιατί έχασε την μπάλα φέτος. Τα βλέπει όλα ο κόσμος, όλοι με κινητό και φαγητό».

Η αποβολή Ασημίνας Χατζηανδρέου και Κατερίνας Δαλάκα

Στις αρχές του Φεβρουαρίου, ο Νίκος Μπάρτζης αποκάλυψε κατά τη διάρκεια ενός συμβουλίου του νησιού, ότι η Ασημίνα Χατζηανδρέου και η Κατερίνα Δαλάκα χρησιμοποίησαν κινητό τηλέφωνο, κάτι που επιβεβαίωσε η παραγωγή. Οι δύο παίκτριες αποβλήθηκαν από το παιχνίδι για την παραβίαση αυτού του κανόνα. Το πρωί της Τετάρτης 1 Φεβρουαρίου, είχαν προβληθεί στην εκπομπή «Πρωινό μας», πλάνα που επιβεβαιώνουν τα όσα ισχυρίστηκε ο Νίκος Μπάρτζης. Στο βίντεο, φαίνονται οι Χατζηανδρέου και Δαλάκα να απομακρύνονται από την παραλία και ο Νίκος Μπάρτζης να τις ακολουθεί.

Τα «καρφιά» του Κώστα Αναγνωστόπουλου

Ο Κώστας Αναγνωστόπουλος ρίχνει συνεχώς τα «πυρά» του στην παραγωγή από την ώρα που αποχώρησε από το παιχνίδι, καταγγέλοντας καταστάσεις που δεν επιτρέπονται στους κανονισμούς, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Tις προάλλες, ο πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης, έγραψε στο Twitter: «Κινητά – φαγητά – κολλητοί (στην παραγωγή, παίκτες με παραγωγή) λουκέτα στα σκουπίδια (γελάνε και οι πέτρες) άλλα λέει ο εργοδότης αλλά βάζετε τον παρουσιαστή να πει! Αλλά έτσι πάει όταν ο παραγωγός βάζει λάθος ανθρώπους σε καίριες θέσεις. Καταστρέψατε το καλύτερο σόου μόνοι σας #SurvivorGR».

Πιο πριν, ο Κώστας Αναγνωστόπουλος υπονόησε ξανά πράγματα για την παραγωγή του παιχνιδιού, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του. Πιο συγκεκριμένα σε δημοσίευσή του στο Instagram σχολίασε και τα spoiler που κυκλοφορούν γράφοντας: «Πώς γίνεται να μην έχει γυριστεί το συμβούλιο αποχώρησης του Survivor και να ξέρουμε ήδη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας (αποχωρεί η Νικόλ), όταν ΜΟΝΟ 4 συγκεκριμένα στελέχη το γνωρίζουν; Ποιο από αυτά τα 4 άτομα δίνει τα spoiler πριν καν γυριστεί το συμβούλιο αποχώρησης; Για ακόμη μια φορά, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Και αν κάποιο από αυτά τα στελέχη δεν μπορεί άλλο, ας φύγει. Thank me later παιδιά».