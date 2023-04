Φέγενορντ – Άγιαξ διακοπή: Επεισοδιακό ντέρμπι, αιμόφυρτος ο Κλάασεν

Σε ένα ντέρμπι με εντάσεις και διακοπές ο Άγιαξ νίκησε με 2-1 τη Φέγενορντ και πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ολλανδίας, στον οποίο θα αντιμετωπίσει την Αϊντχόφεν.

Η Φέγενορντ είναι στο +8 από τον δεύτερο Άγιαξ στην Eredivisie, όμως ο Αίας την άφησε εκτός Κυπέλλου! Η ομάδα του Χεϊτίνγκα νίκησε με 2-1 στο Ρότερνταμ και πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ολλανδίας της 30ης Απριλίου, στον οποίο θα αντιμετωπίσει την Αϊντχόφεν. Το ματς «σημαδεύτηκε» από τον τραυματισμό του Κλάασεν. Στο 62΄της αναμέτρησης οι οπαδοί των γηπεδούχων εκτόξευσαν αντικείμενα εντός του αγωνιστικού χώρου, ένα εκ των οποίων βρήκε στο κεφάλι τον Κλάασεν με συνέπεια να του προκαλέσει αιμορραγία! Αμέσως ο διαιτητής έστειλε για δεύτερη φορά τις ομάδες πίσω στα αποδυτήρια, αφού μόλις στο 1΄ο αγώνας είχε οδηγηθεί ξανά σε προσωρινή διακοπή λόγω ρίψης καπνογόνων στο χορτάρι!

Feyernoord Ajax “interupted” again. Klaasen hit on the head. No away fans at these games for a few years now pic.twitter.com/L8r3g8c7NR

— Dodge (@seidodge) April 5, 2023