Βραζιλία επίθεση με τσεκούρι: Σοκ σε βρεφονηπιακό σταθμό

Τέσσερα παιδάκια σκοτώθηκαν σήμερα το πρωί και άλλα τέσσερα τραυματίστηκαν από επίθεση με τσεκούρι που σημειώθηκε σε βρεφονηπιακό σταθμό της πόλης Μπλουμενάο στη νότια Βραζιλία, ανακοίνωσαν η αστυνομία και το τοπικό νοσοκομείο. «Ένα άτομο οπλισμένο με τσεκούρι μπήκε στο σχολείο και σκότωσε τέσσερα παιδιά. Υπάρχουν επίσης τέσσερα τραυματισμένα», εξήγησε πηγή της τοπικής κυβέρνησης στην Πολιτεία Σάντα Καταρίνα.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας 25χρονος άνδρας που ευθύνεται για την επίθεση συνελήφθη, χωρίς οι αρχές να δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Το νοσοκομείο Σάντο Αντόνιο στην πόλη Μπλουμενάο ανακοίνωσε ότι τέσσερα παιδάκια, ηλικίας από μηνών έως δύο ετών, περιθάλπονται εκεί μετά την επίθεση.

Σε ανάρτησή στο Twitter, ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα χαρακτήρισε την επίθεση «τερατούργημα», κάνοντας λόγο για μια «απαράδεκτη, παράλογη πράξη μίσους και δειλίας» εναντίον «αθώων, ανυπεράσπιστων παιδιών». «Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος από εκείνον μιας οικογένειας που χάνει τα παιδιά ή τα εγγόνια της, και ιδιαίτερα σε μια πράξη βίας εναντίον αθώων και ανυπεράσπιστων παιδιών. Τα συλλυπητήρια και οι προσευχές μου προς τις οικογένειες των θυμάτων και στην κοινότητα του Blumenau μπροστά στο τερατώδες περιστατικό που σημειώθηκε στον βρεφονηπιακό σταθμό Bom Pastor», έγραψε ο πρόεδρος Λούλα. Τόνισε, ακόμη, πως «για κάθε άνθρωπο που έχει το χριστιανικό αίσθημα, μια τραγωδία όπως αυτή είναι απαράδεκτη, μια παράλογη πράξη μίσους και δειλίας».

