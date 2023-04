Δίκη Τραμπ: Ιστορικές ώρες στις ΗΠΑ -Δήλωσε αθώος, θριαμβευτική υποδοχή στη Φλόριντα

Περιστοιχισμένος από τους δικηγόρους του στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αθώος στις κατηγορίες για παραποίηση επιχειρηματικών αρχείων σε μια ιστορική ποινική ακρόαση που αναμόχλευσε τα πάθη στην Αμερική και άνοιξε τον δρόμο για τη δίκη του σε λιγότερο από έναν χρόνο. Φορώντας ένα μπλε κοστούμι και κόκκινη γραβάτα στα χρώματα της αστερόεσσας, ο συνήθως χειμαρρώδης 76χρονος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έφθασε με ένα τέταρτο καθυστέρηση ανέκφραστος και εμφανώς οργισμένος στο δικαστήριο, κάνοντας μια σύντομη στάση για να σηκώσει το χέρι του και να χαιρετήσει τους οπαδούς του, και να γνεύσει προς τα τηλεοπτικά συνεργεία και το κοινό που είχε συγκεντρωθεί.

Αφού μπήκε μέσα στο κτίριο, του πήραν, όπως και σε κάθε άλλον κατηγορούμενο, τα δακτυλικά αποτυπώματα, αλλά δεν τον φωτογράφισαν, ούτε του πέρασαν χειροπέδες. O Tραμπ μπήκε στην αίθουσα συνοδεία δύο πρακτόρων της Μυστικής Υπηρεσίας και δύο αστυνομικών του δικαστηρίου και προχώρησε με το βλέμμα καρφωμένο στους δικηγόρους του. Ο πρώην πρόεδρος σχεδίαζε προσεκτικά επί εβδομάδες μια απτόητη εμφάνιση, αλλά μέσα στην αίθουσα, απουσία τηλεοπτικών συνεργείων και φωτογράφων, εκτός από την αρχή της ακρόασης, έδειχνε ως επί το πλείστον οργισμένος.

Ενώπιον του δικαστή Χουάν Μέρτσαν ο Τραμπ μίλησε ελάχιστα, δηλώνοντας μόνον «αθώος» στις 34 κατηγορίες και γνέφοντας «το ξέρω», όταν ο δικαστής τον προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να τον απομακρύνει από την αίθουσα αν έκανε φασαρία – μια σουρεαλιστική σκηνή για τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, που ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη σε λιγότερο από ένα χρόνο μεσούσης της προεκλογικής καμπάνιας, ενώ επιδιώκει μια δεύτερη θητεία στο ύπατο αξίωμα της χώρας.

Παρουσιάζοντας το κατηγορητήριο ο εισαγγελέας κατηγόρησε τον Τραμπ ότι «ενορχήστρωσε ένα σχέδιο» με σκοπό να επηρεάσει την έκβαση των προεδρικών εκλογών του 2016 αποκρύπτοντας από τους ψηφοφόρους πιθανώς πολιτικά επιζήμιες πληροφορίες. Οι κατηγορίες αφορούν τις καταβολές χρημάτων στην πορνοστάρ Στόριμ Ντάνιελς, που υποστηρίζει ότι είχε σεξουαλική επαφή με τον Τραμπ το 2006, ενώ ήταν παντρεμένος με την Μελάνια καθώς και στο μοντέλο του Playboy, Κάρεν ΜακΝτούγκαλ, που ήθελε να πουλήσει στα ΜΜΕ την ιστορία μιας σχέσης με τον Τραμπ και σε έναν πρώην θυρωρό του Πύργου Τραμπ στη Νέα Υόρκη, που υποστήριζε ότι ο Τραμπ είχε αποκτήσει εξώγαμο τέκνο. Ο Τραμπ αρνήθηκε κάθε αδικοπραγία υποστηρίζοντας ότι είναι θύμα πολιτικού «κυνηγιού μαγισσών».

