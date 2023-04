Ακάρ – Παναγιωτόπουλος: ”Αιγαίο και Μεσόγειος γίνονται θάλασσες φιλίας”

Στο σεισμόπληκτο Χατάι της Τουρκίας, έφτασε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης επίσκεψής του στη γειτονική χώρα, για να συναντηθεί με τον Χουλουσί Ακάρ. Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας υποδέχτηκε τον κ. Παναγιωτόπουλο στο αεροδρόμιο της περιοχής, ενώ έπειτα από την αυτοψία που έκαναν στην πόλη μέσω ελικοπτέρου, είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση, όπου μίλησαν για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Ακολούθως, οι Ακάρ και Παναγιωτόπουλος παραχώρησαν κοινή συνέντευξη Τύπου στο Κέντρο Συντονισμού Καταστροφών της AFAD στο Χατάι.

Από την πλευρά του, ο Έλληνας υπουργός Άμυνας ανέφερε μεταξύ άλλων πως «με την ευκαιρία της επίσκεψής μου, εκφράζω για άλλη μια φορά τα συλλυπητήριά μου για τους χιλιάδες ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στους σεισμούς. Σήμερα, στη συνάντησή μου με τον αγαπημένο μου φίλο Χουλουσί και την ομάδα του, μιλήσαμε για το πώς θα αγωνιστούμε απέναντι στις νέες προκλήσεις όσον αφορά τις καταστροφές που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή. Η Ελλάδα έχει κάνει αυτό που της αναλογεί από τα πρώτα λεπτά του σεισμού. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να δείξουμε την υποστήριξή μας. Ας ελπίσουμε να τελειώσει αυτού του είδους η καταστροφή».

«Η προσδοκία μας είναι ότι η θετική ατμόσφαιρα μετά τον σεισμό θα συνεχιστεί χωρίς να περιμένουμε μια νέα καταστροφή. Έτσι, δημιουργώντας ένα μόνιμο περιβάλλον συνεργασίας, το Αιγαίο και η Μεσόγειος γίνονται θάλασσες φιλίας. Με αυτό τον τρόπο, οι άνθρωποι που ζουν στην Τουρκία και την Ελλάδα μπορούν να ζήσουν άνετα. Αυτή είναι η ελπίδα μας» είπε από την πλευρά του ο Τούρκος υπουργός.

Οι δύο Υπουργοί επισκέφθηκαν, επίσης, νοσοκομείο της περιοχής, καθώς και τους χώρους, όπου στεγάζονται προσωρινά οι κάτοικοι που επλήγησαν από το σεισμό.

«Κύριε Υπουργέ, Αγαπητέ Χουλουσί,

Αρχικά θα ήθελα να επαναλάβω και σήμερα, προς τον Υπουργό Άμυνας κ. Χουλουσί Ακάρ, την Τουρκική κυβέρνηση και τον Τουρκικό λαό, τα ειλικρινή συλλυπητήρια της Ελληνικής Κυβέρνησης και του Ελληνικού Λαού για τις χιλιάδες ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν στην καταστροφή που προκάλεσαν οι σεισμοί.

Και μια που σήμερα βρέθηκα με τον ομόλογό μου, τον Υπουργό Άμυνας της γείτονος Τουρκίας και το επιτελείο του, να υπενθυμίσω ότι αυτές οι ακραίες καταστροφές, κάποιες από τις οποίες οφείλονται και στην κλιματική αλλαγή, αποτελούν νέου τύπου προκλήσεις ασφαλείας που θα μας απασχολήσουν όλους και θα πρέπει να βρούμε τρόπους να τις αντιμετωπίσουμε διότι θα έρθουν, θα χτυπήσουν τις χώρες και τους λαούς μας και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και να εργαστούμε γι’ αυτό, ίσως και από κοινού.

