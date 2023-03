Γκουίνεθ Πάλτροου δίκη: Αθώα η ηθοποιός

Αθώα κρίθηκε η Γκουίνεθ Πάλτροου για το ατύχημα που κατηγορούνταν ότι προκάλεσε στον συνταξιούχο γιατρό Τέρι Σάντερσον ενώ έκανε σκι το 2016 στη Γιούτα. Η σταρ του Χόλιγουντ ευχαρίστησε τους ενόρκους που έκριναν ότι δεν ευθύνεται για το ατύχημα του Σάντερσον στο πολυτελές χιονοδρομικό κέντρο. Ο συνταξιούχος γιατρός αξίωνε αποζημίωση 300.000 δολαρίων επειδή η Γκουίνεθ Πάλτροου έπεσε πάνω του, προκαλώντας, όπως υποστήριξε, τραυματισμούς που του άλλαξαν τη ζωή. Να σημειωθεί ότι αρχικά ο Σάντερσον προσπάθησε αρχικά να μηνύσει την Γκουίνεθ Πάλτροου για 3,1 εκατ. δολάρια, αλλά η υπόθεση αυτή απορρίφθηκε. Οι ένορκοι χρειάστηκαν τρεις ώρες διαβουλεύσεων για να κρίνουν ομόφωνα ότι ο Σάντερσον ήταν εξ ολοκλήρου υπαίτιος για το περιστατικό και να επιδικάσουν στην Πάλτροου το συμβολικό ποσό του 1 δολαρίου που ζητούσε.

Jurors in Gwyneth Paltrow’s ski crash trial said Terry Sanderson was “100 percent” at fault on a slope in Park City, Utah, and awarded the actress $1, the sum she had requested in her countersuit. https://t.co/fzAYfiqwFk pic.twitter.com/RURXP3sKzA

— The New York Times (@nytimes) March 31, 2023